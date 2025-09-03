Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite ale Americii au efectuat un atac asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri în sudul Mării Caraibelor, ucigând 11 „narcoteroriști”.

Liderul de la Casa Albă a scris pe rețelele sociale că operațiunea militară de marți a vizat membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua, relatează BBC. Potrivit lui Donald Trump, ambarcațiunea se afla în apele internaționale și transporta narcotice ilegale cu destinația SUA.

Administrația de la Washington a intensificat presiunea militară și politică asupra președintelui venezuelean în ultimele săptămâni, inclusiv prin oferirea unei recompense de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Nicolás Maduro pe baza acuzațiilor de trafic de droguri. Liderul de la Caracas a promis că Venezuela va riposta oricărei intervenții militare americane.

Vorbind marți în Biroul Oval, Donald Trump a spus că forțele americane au distrus o „ambarcațiune încărcată cu droguri” în apropiere de Venezuela. „Era plină de droguri”, a afirmat el, precizând că a fost informat de generalul Dan Caine, șeful Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore.

Ulterior, pe Truth Social, Trump a scris: „La ordinul meu, forțele militare americane au efectuat un atac cinetic împotriva unor narcoteroriști Tren de Aragua identificați cu certitudine, în zona de responsabilitate a SOUTHCOM. Atacul s-a soldat cu 11 teroriști uciși în acțiune. Niciun militar american nu a fost rănit. Să fie un avertisment pentru oricine se gândește să aducă droguri în Statele Unite ale Americii. ATENȚIE!”.

Mesajul a fost însoțit de un clip video aerian, de calitate slabă, care arată o barcă cu motor deplasându-se pe ape agitate înainte de a exploda în flăcări.

Ministrul venezuelean al Comunicațiilor, Freddy Ñáñez, a sugerat pe rețelele sociale, fără dovezi, că imaginile publicate de Trump ar fi fost generate cu inteligență artificială.

Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat pe X că „astăzi armata SUA au desfășurat un atac letal în sudul Mării Caraibelor asupra unei ambarcațiuni cu droguri plecate din Venezuela, operată de o organizație desemnată ca narco-teroristă”.

Deocamdată nu este clar ce tip de droguri transporta ambarcațiunea.

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a desemnat mai multe organizații de trafic de droguri și grupuri criminale din Mexic și alte zone ale Americii Latine drept organizații teroriste. Printre acestea se află Tren de Aragua, dar și Cartelul Soarelui, despre care autoritățile americane susțin că este condus de Maduro și alți oficiali de rang înalt, inclusiv din armată și serviciile de informații.

Armata SUA și-a consolidat prezența în sudul Caraibelor în ultimele două luni, prin trimiterea de nave suplimentare și mii de pușcași marini și marinari. Administrația americană a transmis în repetate rânduri că este dispusă să folosească forța pentru a stopa fluxul de droguri spre SUA.

„Vor urma și altele”, a spus Donald Trump despre atacul asupra ambarcațiunii.

Guvernul Venezuelei a reacționat furios la aceste desfășurări militare.

Luni, Nicolás Maduro a amenințat că va „declara o republică înarmată” în caz de atac american, adăugând că desfășurările SUA reprezintă „cea mai mare amenințare văzută pe continentul nostru în ultimii 100 de ani”.