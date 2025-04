În ziua de 23 aprilie 2005, a fost încărcat primul clip video pe platforma YouTube. Intitulată ‘Me at the zoo’ (‘Eu la grădina zoologică’), filmarea durează 19 secunde și îl are în prim-plan pe Jawed Karim, unul dintre fondatorii YouTube.

Aflat la Grădina Zoologică din San Diego, California, Jawed Karim, pe atunci în vârstă de 25 de ani, este filmat de colegul său, studentul Yakov Lapitsky, în fața țarcului cu elefanți, comentând despre lungimea trompelor celor două mamifere masive ce pot fi văzute în spatele său.

Deși calitatea imaginii nu este optimă, iar conținutul clipului este relativ banal, ‘Eu la grădina zoologică’ poate fi considerat un video de referință atât pentru istoria platformei YouTube, cât și pentru cea a producțiilor media generate de utilizator.

Modul în care clipul combină amatorismul filmării cu originalitatea conținutului avea să devină o caracteristică a vlogurilor pentru care YouTube a devenit celebru. Vlogul, denumit și videoblog, este o formă de blog în care autorul documentează ce se întâmplă în viața sa filmând. La rândul său, blogul, termen ce provine din combinația de cuvinte din limba engleză ‘web log’, adică ‘jurnal pe Internet’, este o colecție de texte publicate în format electronic, actualizată periodic, cu caracter personal. Deși ambele sunt publicate în format digital, diferența dintre vlog și blog este dată de forma conținutului: pe blog autorul publică texte, pe vlog filmează și vorbește.

La cinci ani de la înființarea YouTube, publicația Los Angeles Times sublinia că ‘Eu la grădina zoologică’ a marcat un nou început în modul în care media este consumată, reprezentând începutul erei clipurilor scurte, conform latimes.com.

La rândul său, portalul digitaltrends.com a considerat clipul postat de Jawed Karim ca stabilind standardul pentru viitoarele clipuri publicate de YouTube. Nu în ultimul rând, criticul britanic de film Peter Bradshaw a comparat semnificația și importanța clipului de 19 secunde cu cea a filmării de 50 de secunde realizată, în 1895, de frații Lumiere a trenului ce intră în gara La Ciotat din Franța. Totodată, Peter Bradshaw a plasat ‘Eu la grădina zoologică’ printre cele mai importante zece filme ale începutului anilor 2000, conform theguardian.com.

Până în prezent, faimosul clip publicat pe YouTube la 23 aprilie 2000 a fost vizionat de peste 354 de milioane de ori, potrivit youtube.com. În septembrie 2020, a devenit primul clip de pe YouTube care a atins 10 milioane de comentarii.

Contul oficial de YouTube al Grădinii Zoologice din San Diego a lăsat un comentariu în anul 2020 la clipul ‘Eu la grădina zoologică’, prin care instituția își exprimă recunoștința și mulțumește pentru onoarea de a fi prezentată în primul clip postat pe YouTube. În prezent, comentariul este evidențiat de Jawed Karim și are peste 4 milioane de voturi, fiind cel mai apreciat comentariu de pe platformă.

Contul de pe care a fost postat clipul, numit, simplu, ‘jawed’, se apropie de 5 milioane și jumătate de abonați.

Descrierea clipului ‘Eu la grădina zoologică’ a fost modificată de către Jawed Karim de mai multe ori de-a lungul timpului, pentru a atrage atenția asupra unor aspecte și probleme semnalate de Jawed. De exemplu, în noiembrie 2013, acesta a actualizat descrierea pentru a critica politica impusă utilizatorilor YouTube de către Google+, care condiționa postarea comentariilor la clipuri de crearea unui cont Google+. În noiembrie 2021, Jawed Karim a criticat, în descrierea clipului, ideea conducerii YouTube de a ascunde numărul de voturi negative (dislikes) date unui clip.

În februarie 2025, descrierea celebrului clip conține o atenționare legată de creșterea semnificativă a nivelurilor de microplastice în creierul uman din ultimele decenii.

YouTube este o platformă de video-sharing ce permite utilizatorilor să încarce, partajeze sau să transmită live propriile videoclipuri. A fost înființată la 14 februarie 2005 de Steve Chen, Chad Hurley și Jawed Karim, trei foști angajați la PayPal. Sediul său central se află la San Bruno, California.

YouTube este al doilea cel mai accesat site de pe Internet, după Google Search. În ianuarie 2024, YouTube avea peste 2,7 miliarde de utilizatori activi pe lună, care, însumat, urmăreau zilnic peste un miliard de ore de conținut video, potrivit blog.youtube.

La mijlocul anului 2024, platforma găzduia aproape 15 miliarde de clipuri video.

La 13 noiembrie 2006, YouTube a fost achiziționat de Google pentru suma de 1,65 de miliarde de dolari. Veniturile platformei provin, în general, din publicitate, conținut plătit și abonamente pentru serviciul YouTube Premium.

Categoriile video ce pot fi accesate pe YouTube includ: clipuri muzicale, vloguri, știri, scurt și lungmetraje, documentare, trailere pentru producții cinematografice, transmisiuni în direct etc. În cea mai mare parte, conținutul este realizat de creatori individuali.

YouTube a avut și continuă să aibă un impact social important, influențând cultura populară, tendințele de pe Internet și facilitând apariția unor celebrități media. De-a lungul timpului, însă, platforma s-a confruntat cu dificultăți legate de dezinformare, încălcări ale drepturilor de autor și acuzații de cenzură, printre altele. AGERPRES