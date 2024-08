Renumitul antrenor Christoph Daum a pierdut lupta cu cancerul la vârsta de 69 de ani.

A murit renumitul antrenor Christoph Daum, care a ocupat funcția de selecționer al echipei naționale a României. După o lungă suferință cauzată de lupta cu cancerul, germanul s-a stins din viață la 69 de ani.

Christoph Daum, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a României, a murit sâmbătă la Köln, conform publicației Bild. După o lungă luptă cu cancerul, cunoscutul tehnician „s-a stins în liniște, înconjurat de familie”, au declarat apropiații săi.

Daum a condus echipa „tricolorilor” timp de 14 luni, între iulie 2016 și septembrie 2017. Starea sa s-a deteriorat recent, după o lungă perioadă de tratamente cu chimioterapie. La doi ani după diagnosticarea cu cancer pulmonar și în contextul deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, Christoph Daum a pierdut bătălia cu boala sâmbătă, 24 august, conform mai multor surse din Germania.

Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor în martie 2023, Daum dezvăluia că a descoperit boala întâmplător, în urma unui test banal. „Sfatul meu e să vă testați! Eu am descoperit cancerul la un test obișnuit, nu simțeam nimic. Vă rog, verificați-vă! Iar dacă aflați că aveți cancer nu e sfârșitul vieții! Nu vă mai întrebați „de ce mi se întâmplă mie?”. Sunt cinci sute de oameni depistați cu cancer zilnic! Nu sunteți singuri! Trebuie doar să căutați cei mai buni medici și să urmați tratamentul. Am ascultat medicul, am renunțat la zahăr, fac meditație zilnic. Dacă nu reziști singur, mergi la medici care te pot ajuta!”.

Sursa: Realitatea de Arges