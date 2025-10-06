Un accident rutier grav s-a produs duminică după-amiază în localitatea Buturugeni, județul Giurgiu, unde trei autoturisme s-au ciocnit violent. Cinci persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre victime numărându-se și două adolescente de 14 și 16 ani.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești și ISU București-Ilfov, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, trei echipaje SAJ, elicopterul SMURD și echipaje de poliție.

Răniții au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spitale din Capitală. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

Sursa: Realitatea de Giurgiu