Rusia a atacat din nou capitala Ucrainei! Zeci de oameni au murit în bombardamentele asupra Kievului. Printre cei uciși se află și copii. Pagubele din urma atacului sunt semnificative, mai multe clădiri importante din Kiev au fost lovite de drone și rachete. Două dintre cele avariate aparțin Uniunii Europene și Marii Britanii, care au reacționat ferm la atacuri. Un editorial semnat de jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.

Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului, provocand distrugeri majore și cel putin 21 de morti, printre care patru copii.

Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate precum și sediile delegației Uniunii Europene și British Council din capitala ucraineana.

Reacțiile internaționale au fost dure: UE și Marea Britanie au convocat ambasadorii ruși condamnând atacurile. MAE a denunțat atacul drept o crimă de război și a reafirmat solidaritatea cu Ucraina.

Donald Trump, prin purtătorul de cuvant al Casei Albe, a spus că nu a fost surprins de atac, dar l-a considerat inacceptabil.

Ursula von der Leyen a afirmat că Rusia nu se va opri de la nimic pentru a teroriza Ucraina.

În paralel, Ucraina a vizat rafinariile rusești scoțând din funcțiune 20% din capacitatea de rafinare a Rusiei.

Atacul este văzut ca o nouă escaladare a războiului și este catalogat de liderii occidentali drept o dovadă clară a disprețului Rusiei față de eforturile de pace.