Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a făcut marți o analiză după demisia lui Marcel Ciolacu de la șefia PSD și a subliniat că odată cu preluarea funcției de către Sorin Grindeanu, ”a câștigat suveranismul vs globalism”.

”Eu cred că este foarte bine ce s-a întâmplat pentru că am luat în calcul declarațiile de dinainte de turul 2 de la PSD și am văzut că Sorin Grindeanu a spus ferm, apăsat, că nu are nevoie ca Bruxellesul și ambasadele să îi spună cu cine să voteze în România și nici să îi catalogheze unii și alții drept partid pro-european.

Deci, cred că astăzi la PSD a câștigat suveranismul vs globalism pentru că Daniel Băluță, contracandidatul domnului Grindeanu a declarat sus și tare că susține Nicușor Dan, că votează cu Nicușor Dan.

Vreau să vă aduc aminte că atât el, cât și Marcel Ciolacu, l-au făcut mare pe Nicușor Dan, în ultimele luni de zile. Se știe că domnul Daniel Băluță vrea să candideze la Primăria Capitalei și își dorește această funcție politică, dar ieri a spus în ședință că ar putea ajunge chiar și președintele României, că așa se întâmplă, după ce ajungi la Capitală, ajungi președinte”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.