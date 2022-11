Jurnalista Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a făcut, sâmbătă seara, în emisiunea „100%” de la Realitatea PLUS, câteva precizări extrem de importante legate de mafia gunoaielor din Sectorul 1 și audierile care tocmai au început ca urmare a anchetelor demarate de jurnalistă în urmă cu 2 ani și a dezvăluirilor constante făcute în cadrul emisiunii pe care o moderează. În plus, ea a tras un semnal de alarmă privind situația dezastuoasă cu s-ar putea confrunta Capitală din cauza gunoaielor la finalul lunii decembrie.

„Marea majoritate a numelor ori m-au actionat in judecata, ori m-au amenintat. Au incercat pe orice canale sa ma opreasca. Am inceput investigatia cu 2 ani in urma. Iata ca au durat doi ani pana cand procurorii au inceput o ancheta. Nu e o ancheta usoara, sunt nume sus-puse.

Eu am prezentat informatii despre cum a fost furata firma fostului proprietar, unde ajungeau banii… Din informatiile mele, procurorii au 2 dosare: unul pentru delapidare bani publici Sector 1, peste 200 de milioane euro, cel de-al doilea este legat de Aeroportul Otopeni. E o ancheta noua facuta de mine (cea privind Aeroportul Otopeni – n.r.). Am spus-o de mai multe ori, acum procurorii au cerut documentele de la aeroport, exact ce am semnalat eu – a existat o corespondenta intre membri de CA ai aeroportului si Romprest (…). Mai mult au incercat sa vanda 10% dintre actiuni pentru ca nu au nicio valoare, in mod fals.

Sorin Grindeanu stie despre aceste lucruri. E direct raspunzator. Incercarea de vanzare a activelor s-a produs in timpul mandatului sau. Bogdan Mandrescu e mana in mana. Tot ce am semnalat noi, procurorii acum investigheaza si am cerut documentele„, afirmat Anca Alexandrescu.

Prezent in emisiune, avocatul Bogdan Ionescu a precizat ca la Romprest „exista mai multe scheme de furaciune pentru ca este vorba despre un grup infractional”.

„Supraevaluare servicii, sesizata prin raport al ANAF, dar si printr-o nota de cotrol privind tarifele. Mai sunt si alte modalitati prin care s-a furat. Actualul management, care e nelegal, este condus de persoane incompetente si devalizeaza nu doar UAT Sector 1, dar si Romprest si pun in pericol sanatatea cetatenilor din sector. Sa nu uitam criza gunoaielor de acum un an de zile…

Masini de lux puse la dispozitia unor persoane care nu au nicio legatura cu actionariatul Romprest. Cred ac este si un fel de protectie ceruta (de factorul politic)„, a aratat avocatul.

Intrebata de ce toata aceasta increngatura rezista de atatia ani, Anca Alexandrescu a raspuns: „Am prezentat legaturile avute si cu alte afaceri. E foarte clar ca au avut o protectie la cel mai inalt nivel. Si Dragos Dobrescu, legatura cu fostul primar de la Scetorul 6, sunt legaturi de la cel mai inalt nivel. Eu am si castigat procesul cu Dragos Dobrescu, mi-a platit cheltuielile de judecata. Au lucrat exact ca un grup organizat.

In urma cu un an am avut invitata in emisiune o fosta angajata de la Romprest care a povestit cum se supraevaluau toate serviciile, sunt nenumarte probe. Intrebarea e de ce acum. Foarte bine ca s-au trezit, le iau, le verifica.

Nu pot sa am certitudinea ca ancheta va avea succes. Nu voi renunta, voi continua sa aduc probe. Aceste persoane erau conectate la spatul paralel, la asa-numistii rezervisti care incearca sa ajunga la butoane. Inca nu si-au pierdut puterea total. sistemul inca functioneaza.

Sunt bani atat de multi din gunoaie cat nici nu va inchipuiti. Maramuresul a dat o stare de urgenta, va urma Bucurestiul din cauza aceleiasi mafii pentru ca sunt niste sume uriase care nu pot fi urmarite. Pe 30 decembrie vor fi gunoaie pe toate strazile Capitalei. Sunt niste bani care se platesc pe ceva ce nu putem cuantifica. Sunt niste gropi false. Ati vazut incendiul de la Chiajna. Institutiile statului trebuie sa intervina urgent”.

Senatorul PSD de Ramnicu Valcea Bogdan Matei a adaugat, la randul sau, ca ceea ce este trist in toata aceasta poveste este faptul ca „din bani publici nu stim ce platim, pe baza de facturare”.

„Aceasta caracatita pe care ati prezentat-o, m-as bucura ca DNA, DIICOT sa finalizeze ancheta, dar mi-e foarte greu sa cred ca termenul va fi unul rezonabil. Sunt peste 500 de volume. Aici e risipa dubla de bani publici. Unu: nu stim ce facturam pe gunoi, Doi: nu stim ce deszapezim. Banul public nu stim pe ce il facturam”, a subliniat social-democratul.

Revenit la amenintari, avocatul Bogdan Ionescu a aratat ca si el a primit astfel de amenintari, lucru despre care a vorbit in premiera in cadrul emisiunii „100%”, moderata de jurnalistul Laurentiu Botin.

„Am primit si eu telefoane de amenintare, dar atat de direct, in sensul ca << E frumos sa nu te mai poti plima in pacul X, in care am fost cu o zi inainte, cu copiii tai?>> Societatea astea cheltuieste minim 2 milioane de euro pe avocati„, a aratat avocatul.

„Continui si saptamana viitoare lupta cu mafia gunoaielor si smecherii de la CNAIR. Saptamana viitoare am dezvaluiri senzationale„, a mai spus Anca Alexandrescu.