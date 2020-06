Meciul din etapa a 5-a de play-off din campionatului României dintre Astra Giurgiu şi Fotbal Club FCSB va avea loc luni, 29 iunie 2020, la ora 20:00 pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu.

Partida se va disputa fără spectatori.

Astra Giurgiu

Astralii au o singura victorie in acest play-off, in acel 1-0 cu FC Botosani din luna Martie. Dupa ce au aflat insa ca nu au drept de participare in Europa, cei de la Astra Giurgiu au lasat-o mai moale. Acum 2 runde, echipa a remizat alb cu Gaz Metan Medias pe teren propriu. Etapa trecuta, giurgiuvenii s-au deplasat pe Ion Oblemenco, pentru partida cu Universitatea Craiova. Koljic a deschis scorul in minutul 60, iar Baicu a egalat 11 minute mai tarziu dupa o actiune individuala superba. Oltenii insa au dat lovitura in prelungirile partidei prin acelasi Koljic.

Echipa probabila: Lazar – Graovac, Tamas, Dima – Gheorghe, Simion, Crepulja, Radunovic – Radut, Stahl, Ionita

FCSB

Stelistii au ratat complet Liga 1 in acest sezon. Mai exista sanse matematice la titlu, insa ele sunt mai mult teoretice. Cu un singur succes in 4 runde, stelistii acum se lupta pentru locul secund, cu Universitatea Craiova. Acum 2 runde, vicecampioana pierdea in derby-ul cu CFR Cluj – 1-0 in deplasare. Etapa precedenta, acestia au fost foarte aproape sa o invinga pe Gaz Metan Medias pe teren propriu. Dupa ce au marcat in prelungiri insa, stelistii au fost egalati cateva secunde mai tarziu. In Cupa Romaniei insa, FCSB a facut un pas urias catre finala. Echipa a invins-o pe Dinamo Bucuresti in mansa tur, scor 3-0.

Echipa probabila: Vlad – Cretu, Miron, Cristea, Ovidiu Popescu – Olaru, Vina, Morutan – Man, Ad. Petre, Dumitru

Sursa: Realitatea de Giurgiu