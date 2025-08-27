Un bărbat de 48 de ani din Mihăilești, județul Giurgiu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este acuzat de tentativă de viol și distrugere, după un incident petrecut marți dimineață. Victima este o tânără de 24 de ani, care îl cunoștea pe agresor.

Femeia fusese rugată de bărbat să o ducă cu mașina până în comuna Comana. Potrivit anchetatorilor, pe un drum din extravilan, bărbatul ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu ea, deși aceasta l-a refuzat categoric.

Tânăra a reușit să scape și a apelat imediat numărul de urgență 112. În scurt timp, un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului pentru a stabili împrejurările incidentului și pentru a o proteja pe victimă.

La sosirea forțelor de ordine, s-a constatat că bărbatul distrusese mai multe componente ale autoturismului femeii. Conform IPJ Giurgiu, acesta a încercat să avarieze vehiculul după ce victima i-a refuzat avansurile.

Agresorul a fost prins rapid de polițiști și dus la audieri. Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

