Baza militară americană de la Deveselu a anunțat joi că a rămas fără finanțare după blocajul bugetar din Statele Unite, însă activitatea nu va fi afectată.

„Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul militar își va îndeplini în continuare atribuțiile în mod normal, fără plată, până când o soluționare sau alocări bugetare vor fi aprobate de Congres și promulgate prin lege”, se arată într-o postare publicată pe pagina de Facebook a bazei.

Deveselu este prima unitate din Europa care găzduiește sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, varianta terestră a sistemului radar ce echipează navele americane din 2004.

Baza din România este dotată cu 24 de interceptoare Standard Missile 3 (SM-3) și face parte din arhitectura de apărare a NATO împotriva rachetelor balistice

Sursa: Newsinn