Banca Națională a României a avertizat miercuri, 5 noiembrie, că un document care circulă online sub titlul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” este fals.

Instituția a precizat că nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de material și că nu are atribuții legale privind acte notariale sau procuri.

„Deși în cuprinsul documentului apar nume reale ale unor angajați ai BNR, sigla, antetul și datele de contact ale instituției, folosirea acestor elemente s-a făcut fără acordul nostru și cu scopul de a induce în eroare publicul”, a transmis BNR.

Banca Centrală a sesizat autoritățile competente pentru investigarea cazului și a reamintit că toate comunicatele oficiale sunt publicate doar pe site-ul BNR și pe canalele verificate de comunicare.

Instituția avertizează că transmiterea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR reprezintă infracțiuni de fals și uz de fals și se pedepsesc conform legii.

Publicul este îndemnat să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals, care face parte dintr-o tentativă de dezinformare.