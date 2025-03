Călin Georgescu își va depune, astăzi, candidatura la alegerile prezidențiale programate pentru luna mai. Chiar dacă a fost supus unui val de presiuni și i s-au deschis trei dosare penale, candidatul independent spune că nu se va lăsă intimidat și că va merge până la capăt.

Călin Georgescu este primul candidat care își va depune dosarul la Biroul Electoral Central. Acesta va fi însotit de liderii partidelor AUR și POT.

Totodată, susținătorii lui Călin Georgescu vor fi alături de el, în momentul în care își va înregistra candidatura. Mobilizarea are loc după ce Georgescu a atras atentia că susținerea online nu este suficientă.

Călin Georgescu sustine, însă, că sistemul va încerca să îl blocheze, iar dacă se va reuși, România ar putea fi izolată pe plan extern.

Georgescu: Nu am niciun interes să scot România din NATO și Uniunea Europeană

Candidatul independent a reiterat, la emisiunea Culisele Statului Paralel, că nu vrea să scoată țara din NATO și UE.

„La ora 16:00, o să-mi depun oficial candidatura pentru noile alegeri. Cu toate că nu renunț la reluarea turului 2. Am auzit că vor să blocheze. Să mă invalideze, cum doriți s-o luați. Așa. Sigur că asta ar fi peste voința poporului român și categoric ar lovi năprasnic, ca să nu zic, ar distruge valori democratice. Dar eu am acest mesaj: nu există din punct de real să se întâmple așa ceva din două motive. O dată este că, pe plan intern, democrația ar fi complet distrusă, iar România, pe plan extern, ar avea o imagine pe care nu o mai poți controla din punct de vedere al situației și legăturilor în această lume.

O să vă spun ceea ce nu am spus până acum, că aceste alegeri au fost anulate sau, în sfârșit, neconstituțional, ilegal, cum vreți să o luați. Au fost anulate din două motive: unul, pentru că eu nu făceam parte din sistem și dacă, mai ales pe fondul creșterii și situației care a avut loc în noiembrie- decembrie au realizat că aș fi câștigat, atunci ei nu mai aveau acces – mă refer la securiști și la clasa politică – la putere și la bani. Asta este în două cuvinte ce s-a întâmplat și din ce motive se întâmplă și astăzi. Repet. Și securiștii, și clasa politică nu mai aveau acces nici la putere, nici la bani. Și aici sunt două subpuncte: unul – nu este nicio dovadă la ceea ce au declarat ei pentru oprire. Nici acum, nu a fost nici atunci. Deci nu este nicio probă și a doua este că întotdeauna am luptat pentru turul 2. Permanent. Chiar și după decizia CEDO. Păi era firesc.

Este în Europa, este Bruxelles. Vedem ce face și Franța. Nu este ceva nou sub soare. Dar noi vom continua. De aceea spun: curaj și siguranță pentru că aceasta este lecția și, în momentul în care învățăm această lecție, știți de unde vine credința? Credința puternică vine din lupta împotriva fricii. Trebuia să ajungem aici, era necesar să ajungem aici.

Tot ce am vorbit noi, bașca pe la alte emisiuni, toate au fost exact. După aceea nu mai vorbesc de chestia pe care ați spus-o. Nu am de gând, nici nu mă interesează să scot România din NATO și Uniunea Europeană. Nu am niciun interes, nici nu vreau să știu de chestii de acest subiect.

Mă interesează să negociez ce este mai bine pentru poporul meu. Asta este tot”, a spus Călin Georgescu, în emisiunea Culisele Statului Paralel.