CFR Călători a anunțat că nu există riscul ca trenurile de pasageri să fie oprite de pe rețeaua națională. Compania susține că problemele apărute au fost depășite în urma discuțiilor cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și cu CFR SA.

Reacția vine după ce în presă au apărut informații că, din cauza datoriilor acumulate către CFR SA pentru folosirea infrastructurii, trenurile CFR Călători ar putea primi interdicție de circulație.

Compania a explicat că dificultățile au fost soluționate cu sprijinul instituțiilor implicate. În prezent, facilitățile acordate diferitelor categorii sociale nu sunt decontate integral, iar compensațiile primite sunt sub nivelul prevăzut în contractul de serviciu public.

Președintele ARF, Mihai Barbu, a declarat că datoriile vor fi plătite eșalonat. El a explicat că s-au găsit soluții concrete pentru ca trenurile să nu fie oprite, iar companiile vor achita taxele de utilizare a infrastructurii în rate.

Potrivit lui Barbu, CFR Călători are de plătit aproximativ 41 de milioane de lei, iar Transferoviar în jur de 7 milioane de lei. „Eșalonarea este singura soluție pentru ca aceste companii să își achite datoriile”, a precizat oficialul.

Pe de altă parte, site-ul Clubferoviar.ro a scris că trenurile Regio riscă să nu mai circule de la 1 septembrie, iar pentru Inter-Regio ar putea lipsi fondurile de la 1 octombrie. Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, are de achitat facturi restante de aproape 8,2 milioane de euro, în timp ce salariul său depășește 5.000 de euro lunar.

Sursa: Newsinn