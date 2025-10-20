Începând de luni, circulația rutieră a fost închisă pe două dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România – DN7C (Transfăgărășan) și DN67C (Transalpina) – din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Măsura vizează sectorul de pe Transfăgărășan cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), precum și porțiunea de pe Transalpina dintre Rânca (km 34+800) și Curpat (km 79+200).

Închiderea circulației a fost decisă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în baza proceselor-verbale întocmite de Comisiile de Revizie Specială. Acestea sunt formate din reprezentanți ai CNAIR Central, ai direcțiilor regionale din București, Brașov, Cluj și Craiova și au acționat conform reglementărilor din Normativul privind circulația rutieră pe drumurile montane.

Potrivit CNAIR, decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, în contextul riscurilor ridicate de ninsori abundente, viscole, avalanșe, căderi de stânci, viituri, alunecări de teren și polei. La altitudini mari, instabilitatea atmosferică rămâne accentuată, putând genera fenomene meteorologice extreme în orice moment.

Autoritățile anunță că sectoarele de drum închise sunt semnalizate corespunzător, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile rutiere și să evite deplasările în zonele afectate.