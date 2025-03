Clădiri emblematice din diverse locuri de pe glob au stins luminile sâmbătă pentru a marca Ora Pământului, o campanie globală organizată de WWF și care îndeamnă la acțiuni urgente împotriva schimbărilor climatice și pierderii biodiversității, informează DPA.

Din Asia până în Europa, clădiri mari și mici au stins luminile în cadrul unui spectacol simbolic de solidaritate cu planeta.

Întreruperea iluminatului a început în Noua Zeelandă, unde Sky Tower și Harbour Bridge din Auckland au plonjat în întuneric la ora 20:30. Monumente și clădiri de pe întreg teritoriul țării le-au urmat exemplul pentru a marca debutul acestui eveniment global.

Au urmat alte clădiri emblematice – Opera dinSydney, Gardens by the Bay din Singapore, templul Wat Arun din Bangkok, Poarta Brandenburg din Berlin, Colosseumul din Roma și London Eye, urmate de statuia lui Cristos Mântuitorul din Rio de Janeiro și Empire State Building din New York, pe partea cealaltă a Oceanului Atlantic.

Campania Ora pământului, care a debutat în Australia în 2007, s-a transformat într-o mișcare globală. Străzi întregi, clădiri și monumente emblematice își întrerup în fiecare an iluminatul pentru a atrage atenția asupra crizei climatice.

Susținătorii campaniei sunt de asemenea invitați ”să ofere o oră Terrei” și să petreacă 60 de minute făcând o acțiune pozitivă pentru planetă – de la plantatul copacilor, la economisirea consumului de energie. În 2024, peste 1,5 milioane de ore au fost ‘angajate’ la nivel global.

”Mizele nu au fost niciodată mai ridicate”, a spus directoarea generală a WWF International, Kirsten Schuijt. ”Anul trecut a fost cel mai călduros din istoria înregistrărilor meteorologice – finalizând cel mai cald deceniu, cu cele mai ridicate temperaturi la nivelul mărilor. Am experimentat de asemenea incendii istorice de vegetație, furtuni și secete”.

”Lumea noastră este în pericol și ne apropiem rapid de puncte critice periculoase în domeniul climatic dincolo de care ecosistemele-cheie e posibil să nu se recupereze niciodată”, a spus ea.

