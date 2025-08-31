Meteorologii au emis duminică avertizări de instabilitate atmosferică accentuată pentru mai multe zone din țară. Județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor se află sub Cod portocaliu, în timp ce 26 de județe din Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, nordul Crișanei și Maramureș sunt vizate de un Cod galben.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în zonele vizate de Cod portocaliu cantitățile de apă vor ajunge la 40-50 l/mp, iar pe arii restrânse chiar peste 60 l/mp. Fenomenele asociate includ frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și grindină. Avertizarea este valabilă duminică, între orele 12.00 și 21.00.

Cod galben: peste 26 de județe afectat

ANM a emis și un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil duminică, între orele 10.00 și 21.00, pentru județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Gorj, Vâlcea, Argeș, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați, Vrancea, Brăila și în anumite zone din Tulcea, Constanța, Ialomița, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Suceava.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50-60 km/h și, izolat, grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, în Dobrogea și în anumite zone din Moldova, după-amiaza și seara se așteaptă vijelii, grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm) și averse torențiale cu cantități de apă de 20-30 l/mp, iar local peste 40 l/mp.

O nouă avertizare Cod Galben va fi în vigoare duminică, de la ora 21.00, până luni, la ora 6.00, în județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Bacău, Iași și parțial în Suceava și Neamț. Fenomenele preconizate includ averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 50-55 km/h, cantitățile de apă ajungând local la 20-35 l/mp.

De asemenea, între duminică, ora 21.00 și luni, ora 2.00, în zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud și Mureș se va aplica un Cod portocaliu, cu averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și rafale de vânt, cantitățile de apă putând depăși 60 l/mp.

În Capitală, duminică, între orele 10.00 și luni, ora 6.00, cerul va fi mai mult noros, cu averse moderate și descărcări electrice, mai accentuate după-amiaza. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperaturile vor oscila între 15-17°C noaptea și maxim 26°C ziua.

Meteorologii recomandă prudență și evitarea deplasărilor în zonele afectate de fenomene severe, precum și monitorizarea constantă a avertizărilor emise de ANM.

