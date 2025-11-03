La aproape o săptămână de șa decesul tragic al doctoriței Ștefania Szabo, în vârstă de numai 37 de ani, Colegiul Medicilor vine cu o reacție prin care cere „să nu se mai emită ipoteze în necunoștință de cauză”.

