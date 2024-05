Marele antrenor Cornel Dinu rupe tăcerea și aruncă bomba în scandalul anchetei care cutremură statul paralel. Generalii dădeau ponturi în legătură cu anumite dosare, susține acesta. Mai mult, în anul 2008, înainte de derby-ul Dinamo-Steaua, George Maior, care era pe atunci director SRI, l-a sunat și l-a avertizat de faptul că procurorii sunt pregătiți să îi aresteze pe dinamoviști dacă vor ceda meciul echipei rivale.

„Avertismetul a fost, cred, amical pentru ca acestea erau relatiile mele cu familia Maior. Era directorul Serviciului Roman de Informatii, are un trecut teribil de interesant. El a facut acel avertisment, in convingerea mea, si am si discutat dupa aceea – ca un admirator al fotbalului dinamovist, si intr-o oarecare masura și a mea, să nu cădeam într-o capcana.

Erau diferite interese. Faceau parte din conducerea neavenita a lui Dinamo vreoe 6-7 actionari, unii erau impartiti pentru echipa Steaua, altii erau impartiti pentru CFR. Cert este ca tentatia financiara putea sa vina din ambele locuri.

Am aceasta convingerea, din precautie, ca Dinamo sa nu cada intr-o capcapa care i-ar costa foarte mult”, declara Cornel Dinu în 2019.