Crin Antonescu a intervenit în mijlocul tensiunilor apărute în Parlament și a transmis un mesaj surprinzător despre partidul AUR. Fostul lider liberal a declarat că formațiunea condusă de George Simion este una care ar putea să guverneze într-o zi și care merită să fie respectată la fel ca partidele aflate la putere.

„Nu se poate să califici, într-una, drept extremist un partid, atât timp cât nu este în afara legii și nici măcar nu are un proces pe rol pentru așa ceva. AUR a fost votat de milioane de cetățeni, are dreptul să fie în Parlament și trebuie respectat la fel ca partidele de guvernământ”, a spus Crin Antonescu la Realitatea Plus.

El a adăugat că AUR reprezintă o opoziție puternică și că, pe viitor, ar putea deveni parte dintr-o formulă de guvernare. În opinia sa, partidul trebuie tratat cu considerație, pentru că are susținerea unei părți semnificative a electoratului.

În același context, deputatul AUR Fabian Radu a afirmat că, dacă ar avea loc acum alegeri, formațiunea lui George Simion s-ar clasa pe primul loc. „AUR a fost votat de foarte mulți români, a fost al doilea partid la alegeri, dar acum ar putea fi primul partid al țării”, a declarat acesta.

Fabian Radu a subliniat că AUR a demonstrat că își respectă promisiunile și că, deși se află în opoziție, reușește să obțină rezultate, amintind de moțiunea îndreptată împotriva unui membru al Guvernului.

De asemenea, liderul AUR Marius Lulea l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi preluat în discursurile sale idei din programul de guvernare al formațiunii. „Diferența dintre noi și cei de la putere este că ei au posibilitatea să pună în aplicare aceste idei, dar nu o fac”, a afirmat acesta.

