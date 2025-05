Crin Antonescu, fostul candidat al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a demascat, miercuri, în direct la Realitatea PLUS, manevrele sistemului și a făcut dezvăluiri incendiare din culisele negocierilor de la Cotroceni.

”Eu, așa cum am spus și după alegeri, nu am avut și nu am nimic de reproșat partidelor din coaliția care m-a susținut. Eu mi-am asumat răspunderea pentru rezultatul alegerilor, cetățenii atât au votat pentru mine și nu mai mult. Dacă cetățenii se înghesuiau pentru mine și votau vreo 30% nu mai aveam discuții despre cine a tras și cine nu a tras. Ca atare, așa cum am spus încă din timpul campaniei, îmi asum în întregime acest rezultat. Nu am nimic de reproșat nici domnului Bolojan, nici altcuiva”, a declarat Crin Antonescu, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă nu îl uimește faptul că președintele României dorește să îl pună pe Ilie Bolojan premier, Crin Antonescu a răspuns: ”Nicușor Dan, ca și Elena Lasconi, încă din timpul campaniei electorale spuneau că doresc să îl pună premier pe domnul Bolojan. Eu nu puteam să îmi permit acest lucru pentru că exista un guvern care avea o anumită componență, care avea un premier, un Guvern din care făcea parte și domnul Bolojan, adică PNL-ul făcea parte… Eu am făcut o campanie cinsită, am spus că nu se poate fără acea majoritate, am fost atacat pentru asta. S-a spus că țin PSD-ul la putere dacă voi câștiga. Uite că nu am câștigat, a câștigat altcineva și acum se fac mari eforturi ca să fie susți ut PSD-ul la putere. În fine, nu discut. Dacă partidele au să își reproșeze ceva, dacă semnalul de lipsă de forță pe care aceste alegeri l-au dat pentru ele, e o altă chestiune. Dar eu unul nu le reproșez nimic”.

Cât despre partidul care se pregătește să se creeze în spatele lui Nicușor Dan, dar și mișcările politice pe care sistemul le pune la cale în această perioadă, Crin Antonescu a spus: Am spus la un moment dat, chiar la începutul campaniei electorale, că aceste alegeri sunt o bătălie între mine și Nicușor Dan, că unul din noi va ajunge președinte, și că văd deja cum se regrupează în spatele lui Nicușor Dan sistemul, componentele lui cunoscute de pe vremea lui Băsescu, ca să vorbim de o continuitate în 20 de ani și elementele de popagandă.

Acum dacă se va face sau nu un partid, sursa de inspirație franceă, partidul Marche pe care președintele Macron l-a constituit în Franța, acum nu stiu dacă se va contitui același lucru și în România. E clar, însă că e pornit, cel puțin la nivel porpagandistic, un mecanism uriaș, la nivelul presei românești, prin care se contruiește soclul noului președinte și idea că oricine, onorabil din punct de vedere politic, trebuie să se pună în slujba noului președinte. Vom vedea ce se va întâmpla…Se poate crea un grup care să asigure o majoritate.

