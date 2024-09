Într-un reportaj exclusiv al emisiunii „Culisele Statului Paralel„, echipa Realitatea PLUS a pătruns în Penitenciarul Jilava, una dintre cele mai cunoscute închisori din România, pentru a investiga condițiile de detenție ale deținuților considerați „VIP” – milionarii și personalitățile publice condamnate.

Anca Alexandrescu: Eu am făcut niște întrebări până ați venit, pentru că am făcut niște solicitări la Direcția penitenciare și o vreme nu ni s-a răspuns. Am întrebat-o până aici. În legătură cu permisia Elenei Udrea…

Alina Gorghiu: Dacă ar fi un om cu istoric, un deținut cu un istoric simplu, s-ar putea. În condițiile astea, nici o instituție nu și-a asumat responsabilitatea, nici măcar în calitate de mamă, nu facem diferența între persoanele deținute, că o cheamă Udrea, sau că o cheamă Popescu, sau că o cheamă Ionescu.

Anca Alexandrescu: Am întrebat în legătură cu domnul Radu Mazăre, care a primit posibilitatea să participe la un eveniment nefericit în familie. Și dânsul a fugit. Și nu putea și doamna Udrea să fie sub escortă? Sunt investiții, au fost făcute investiții pentru a trata preferențial anumiți deținuți, o să vreau să ne arătați ș aceste zone, de ce cheltuim așa mult pentru un deținut, cat se cheltuiește pentru un deținut și trebuie să demontăm cât se cheltuiește cu un deținut pe lună.

Anca Alexandrescu: L-am întrebat pe domnul Haltin înainte să vină doamna ministru, la modul general de aceste zile libere. Vă spun cine m-a și rugat să-l întreb. Gigi Becali, care a fost în penitenciar, în sistemul penitenciar, și mi-a ridicat această problemă că nu se dau zilele libere. Am înțeles. În cazul doamnei Udrea, am înțeles explicația.

Director penitenciar: Pot să vă răspund eu? Îmi permite să vă răspund eu ca director de penitenciar? Permisia nu este un drept. Aici este, în primul rând, o primă eroare. Permisile sunt niște recompense. Avem o scară de recompense. Permisia este regina. Ajunge acolo în mod gradual, luându-le, în primul rând, pe celelalte. Sigur că este un sistem de credite. Îți aduni niște puncte, niște credite, ca să ajungi până sus la permisie. Chiar și așa, este posibil să nu îndeplinești alte condiții pentru a lua permisia. De exemplu, ce a spunea mai devreme, dacă ești urmărit internațional, dacă ești urmărit general, dacă ești suspect într-un alt dosar și instanța spune că ai putea periclita cursul procesului, dosarului respectiv, nu puteam să te lăsăm afară. Că nu-i condamnați definitiv? Chiar și așa, pe asta vă spun. Condamnații definitiv pot avea alte dosare.

Anca Alexandrescu: Există și o doză de decizie subiectivă?

Director penitenciar: Întotdeauna există aspecte subiective, dar…

Șeful ANP: Mecanismul este circunscris nu în unei singure decizii, ci în unei decizii colective. Este o comisie care analizează. Și atunci face o recomandare către directorul, care ia decizia finală.

Anca Alexandrescu: Eu fac o emisiune de patru ani de zile, care se numește Culisele statului paralel. Am arătat atâtea nedreptăți și atâtea mizerie în sistemul care îmi doresc din suflet să nu mai fie așa. Dar înțelegeți de mers până la capăt. În final, în instanța este. Înțeleg la modul teoretic. Dar, din păcate, au fost niște exemple de-a lungul timpului care mă fac să fiu totuși suspicioasă. Și acum vreau să vă trec, pentru că sunt aicea și am văzut, într-adevăr, sunt niște schimbări majore față de ceea ce am auzit ca descriere. Și am fost și la Poarta Albă și la Târgușor. Adică pot să spun că am vizitat niște locuri.

Director penitenciar: Și dacă vreți, mergem și mai departe.

Anca Alexandrescu: O să mergem imediat, pentru că aș vrea să văd și acea celebră secție despre care s-a vorbit în presă. Cei care au bucătărie, nu se poate așa și acolo.

Director penitenciar: Doamna, aici o să vedeți o bucătărie uriașă.

Anca Alexandrescu: Bun. Dar vreau să vă întreb altceva. Au fost niște cazuri celebre. Judecătorul Stan Mustață. Da? A fost fostul pugilist. Cum îl cheamă? Rudel Obreja. Domnul Rudel Obreja. A fost chiar și cazul domnului Dragnea. Sunt oameni care au reclamat că nu li s-a permis să se trateze medical. Din nefericire, în cazul celor doi, Stan Mustață și Rudel Obreja, știm cum s-a terminat. Domnul Dragnea a câștigat în instanță.

Pentru că sunt niște întrebări în legătură cu aceste cazuri. Familiile și astăzi reclamă faptul că penitenciarul nu a dat dreptul acestor persoane să se trateze. Mai mult de atâta sunt deținuți care au stat cu ei în aceeași cameră sau în apropierea lor și povestesc, au povestit chiar la mine în emisiune, că nu au beneficiat de tratamentul necesar și că au fost, a fost practic tratat subiectiv. De asta vă și întrebam mai devreme, vă rog.

Sef ANP: Deci, la nivelul sistemului penitenciar, în mod tradițional, până la anul 2021, când am preluat mandatul, gradul de încadrare era 40%. Deci, din 1100 de cadre prevăzute în ștat, 40% erau încadrate. Am preluat mandatul în 2021, în scurt timp, cu toate eforturile pe care le-am depus, am ajuns la un grad de 78%.

Anca Alexandrescu: Adică, spuneți că nu aveți suficient personal. Asta încercați să-mi spuneți.

Director penitenciar: Chiar și așa, acest procent de 78% se referă la întregul corp medical. La nivel de medici specialiști, încadrarea este undeva la 51%. Vă dați seama că, în mod normal, ar trebui să avem încă pe atâți medici pe care ii avem încadrați. Și, oricât de mult am încercat noi cu resursa umană existentă, nu reușim să acordăm o asistență medicală așa cum ar trebui. Nu reușim. Toate eforturile pe care le-am făcut de încadrare, au adus efectivul cadrul medical la acest procent.

Anca Alexandrescu: Bun, dar în cazul domnului Rudel Obreja, într-o fază a unei boli grave, care, cred că, nu s-ar mai fi putut să fie tratat aici, la dumneavoastră. Mai ales că nu aveți personalul necesar.

Sef ANP: Noi doi am mai discutat legat de Rudel Obreja și cu postul dumneavoastră de televiziune și am intrat și în direct și am explicat și atunci. Rapoartele sunt, dacă doriți vi le pun la dispoziție. Deci, cazul pe care îl invocați este un caz care a fost descoperit cu greutate. A venit la noi. Am văzut că e ceva în neregulă. L-am dus la un spital penitenciar. L-am dus în, probabil, cel mai bun loc în care poate fi prezentat un om din această țară într-un spital universitar la urgență. Au făcut o gamă de analize. Ni l-au trimis înapoi cu un diagnostic care nu avea legătură cu ce avea respectiva persoană. Ulterior, lucrurile s-au repetat de câteva ori. Am mers din nou cu el la urgență. A intervinit o altă echipă de specialiști care a pus acest diagnostic. Deci, de la momentul în care persoana privată de libertate a arătat simptome clare, că ceva nu e regulă cu persoana respectivă, până la momentul la care s-a pus diagnostic, au trecut între 3 și 4 săptămâni.

Anca Alexandrescu: Nu erați, dumneavoastră, director la administrația penitenciară. Nu, altceva vreau să spun. Când era domnul Dragnea și când nu i s-a permis să meargă să-și facă investigațiile în afara penitenciarului, a și câștigat în instanță, de altfel, pe această chestiune, cu judecătorul Stan Mustață. Adică, totuși, mă gândesc că atunci când ați venit în funcție, ați vrut să vedeți ce s-a întâmplat cu aceste cazuri.

Sef ANP: Nu le-am verificat. Sunt cazuri ce, într-adevăr, anul 2018, am reluat mandatul peste 3 ani. N-aș… Mă pot uita peste cazuri și putem relua discuția, dar există niște rapoarte, chiar la nivel de corp de control al ministrului, ca să nu spunem că suntem noi obiectivi și le-am făcut noi verificările, nu au indicat culpe în practica din sistemul penitenciar.

Anca Alexandrescu: Am înțeles. Haideți să vedem.

Alina Gorghiu: Voi ăștia din mediul economic puteți apelați la deținuții din sistemul penitenciar.

Anca Alexandrescu: Și ce zic? Societatea este reticentă.

Alina Gorghiu: Avalanșă. Pentru că nu e forță de muncă. Avalanșă. Deci sunt foarte mulți agenți economici din România, care apelează în momentul acesta la forță de muncă din penitenciar. Încă n-avem noi atâția polițiștii de penitenciar să-i escorteze și suntem la maximul maximului. Tot ce putem să-i dăm ca forță de muncă, cu acordul lor, sunt scoși la muncă.

Șef ANP: Ca să vedeți că suntem totuși un colectiv și eu sunt un om care și asumă riscuri. La momentul 2021 că o bază legală terțiară discutabilă, am spus așa de ce l-am discutat cu ulterior baza legală adică a venit în spatele practicii noastre pe care am adăugat-o la momentul respectiv. Și am spus de ce nu mergem la agenții economice să spunem doriți persoane private de libertate la muncă, la firmă. Avem patru astfel de situații deja care sunt, cum mai urmează până la sfârșitul până la sfârșitul acestui luni încă două. Deci practic sunt firme care au amenajat, au luat-o pensiune, de exemplu, au amenajat-o, au reamenajat-o pe interior, i-au pus un minim de împrejurire, camere de luat vederi și așa mai departe. Este tot sub controlul nostru deci toti polițiști de penitenciar lucrează acolo, nu plătim nicio chirie, nu plătim nicio utilitate. Deținuții clar beneficiază de condiții mai bune decât în penitenciarele clasice și avem deja patru astfel de situații, în total două sute de deținuți.

Alina Gorghiu: A fost la Arad și agentul economic e o firmă care face pantofi a spus dacă aș putea să-i elibereze pe toți deținuții care lucrează la mine și avea vreo 40 să-i angajez și-ar vrea să rămână la mine i-aș lua pe toți. Deci relația asta cu deținuții încă din sistem penitenicar este extrem de sănătoasă pentru că este maniera asta de reintegrare, se face din penitenciar.