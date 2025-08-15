Un bărbat de 44 de ani și un adolescent de 16 ani au fost opriți de jandarmi, vineri, la un târg tradițional organizat de Sfânta Maria în comuna Cornești, județul Dâmbovița, după ce au fost observați având un comportament ostil.

În urma legitimării și a controlului corporal preventiv, asupra celor doi au fost găsite două cuțite. De asemenea, în atelajele cu care se deplasau au fost descoperite mai multe coase și topoare, obiecte ce puteau fi folosite pentru tulburarea ordinii publice.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița a anunțat că a întocmit actele necesare și a sesizat Poliția pentru continuarea cercetărilor.

Cei doi sunt acuzați de port fără drept de obiecte periculoase în locuri special amenajate pentru distracție sau agrement.

Jandarmii atrag atenția că astfel de fapte pot pune în pericol siguranța publică și pot duce la sancțiuni penale.

Incidentul a avut loc în contextul desfășurării evenimentelor dedicate Adormirii Maicii Domnului, care au atras numeroși participanți în localitatea Cornești.

Autoritățile au intensificat măsurile de ordine publică pentru a preveni incidentele și pentru a asigura desfășurarea în siguranță a manifestărilor.

