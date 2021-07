Europarlamentarul Dan Motreanu a fost ales, astăzi, cu 467 de voturi, din 470 exprimate, președinte al PNL Giurgiu, în cadrul conferinței județene a partidului din cadrul Comitetului de Coordonare județean.

Dan Motreanu a fost singurul care și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL Giurgiu.

Mesajul lui Dan Motreanu:

“Am preluat conducerea ei înainte de alegerile europarlamentare din 2019, fără niciun parlamentar, fără președinte de Consiliu Județean sau primar de municipiu, iar la ultimele alegeri din 2016 obținuse un scor de 11% și cu un PSD atunci de 70%. Cu toate acestea am reușit împreună să câștigăm alegerile prezidențiale în Giurgiu, să învingem PSD și am reușit câștigarea detașată a alegerilor locale și parlamentare, fiind prima organizație din țară ce a înregistrat scorul de aproape 50%.

Am condus această organizație în ciuda faptului că nu provin din Giurgiu și sunt europarlamentar, însă am împărtășit experiența și doctrina liberală unei #echipe de excepție. Împreună am transformat o organizație cu rezultate slabe în prima echipă a Partidului Național Liberal. Rezultatele remarcabile obținute la toate rândurile de alegeri, din anul precedent, au dovedit, pe de-o parte că giurgiuvenii au ales dezvoltarea și prosperitatea, iar pe de altă parte, că echipa liberală pe care o conduc și-a asumat, poate și dorește să aducă binele în viețile oamenilor

În urma eforturilor susținute, a planurilor concrete și eficiente pentru un județ care avea nevoie acută de schimbare, am reușit imposibilul: filiala Giurgiu a demonstrat că sepoate și am ocupat locul întâi la alegerile parlamentare și locul trei la alegerile locale, pe întreaga țară, prin procentul voturilor obținute.

Am consolidat o echipă liberală puternică, cu președinte de Consiliu Județean, primar de municipiu, 34 de primari, atât primari tineri la primul mandat, cât și primari cu experiență și trei parlamentari tineri, competenți și cu expertiză în domeniile lor de activitate. Absolut toți sunt implicați și dedicați proiectelor pentru Giurgiu și giurgiuveni și tocmai această forță vine din voința oamenilor care au făcut această alegere și i-au responsabilizat. În acest moment, județul Giurgiu este în plină dezvoltare și are în derulare: proiecte de infrastructură vitale și de mare anvergură, sunt în plan două secții noi ale spitalului județean pe un nou amplasament- Consiliul Județean are terenul și studiul finalizat pentru finanțarea din fonduri europene și sunt puse bazele investițiilor în educație și campusul dual – tocmai pentru a încuraja tinerii să rămână și pentru a le oferi șansa unui viitor în comunitate”,

Sursa: Realitatea de Giurgiu