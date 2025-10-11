Doliu în teatrul românesc: Actrița Marinela Chelaru s-a stins la 66 de ani, după ce a luptat cu numeroase probleme de sănătate.

Marinela Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani, după numeroase probleme de sănătate. Aceasta a suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord.

Anunțul trist a fost făcut de producătoarea TV Daniela Scoica, o bună prietenă a regretatei actrițe. „Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a transmis Daniela Stoica.