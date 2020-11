Muzgoci: Domnule Rizea, că toți ați menționat de vuvuzelele din presă până acum ați făcut dezvăluiri despre oameni de afaceri, ne-ați spus că există o mulțime de acoperiți în presă, ne-ar ajuta extraordinar de mult să știm măcar câteva nume pentru că vrem să înțelegem de ce de-a lungul timpului atât anchetele în justiție au fost blocate în ceea ce privește o mână de oameni cât și anchetele jurnalistice pentru că dacă acolo în justiție se putea opera într-un fel e clar că se puteau opera în acest mod și în presă. Adică modul ăsta al punerii batistei pe țambal. Dați-ne câteva nume, haideți să vedem cine sunt pentru că de ani de zile noi tot vorbim despre lucrurile astea. Vă rog dacă se poate…

Muzgoci: Pentru că am început cu un maestru… Cristoiu care a și declarat că dânsul nu este acoperit și nu ar putea să fie niciodată acoperit referitor la declarația dvs. Poate sunt și alții pe care putem să-I întrebăm.

Rizea: Eu cred că următorul nume ca importanță după maestrul Cristoiu tot un maestru al scrisului cu state vechi în presă și cred că îl cunoaște toata lumea si foarte multi cred ca sunt in asentimentul meu.

Rizea: Iar acum m-am vazut atacat pentru ca se pare ordinul de zi pe unitate de cand dvs realitatea plus ați inceput aceste dezvăluiri si am inceput impreună sa aratam romanilor mizeria adunata sub pres de atatia ani de zile domnia sa a incercat sa duca in derizoriu ceea ce eu spun pentru ca normal nu poti sa treci. Din momentul in care spui Rizea, ce spune Rizea e adevărat a stat cu ei, stim, a devoalat totul are dreptate nu poti sa treci sa spui minte total si atunci face o trecere asa.. ca totusi ar fi si pt el.. sa spui ca azi e alba, maine e neagra nu mai ai credibilitate, nu se mai uita nimeni in gura ta mai ales ca esti un vector important pe aceasta zona mediatica. Da, va pot spune este vorba de dl CORNEL NISTORESCU.

Anca: Ai probe in acest sens? Ati a spus dna Elena Istode ca se afla pe această lista?

Rizea: Bineinteles. Sunt niste legături in zona aceasta a infractorilor care au un grup de presa. Fara niciun fel de.. infractor spun pentru ca exista o condamnare nu fac acum acuzatii jignitoare la adresa cuiva, voi cumva sa fiti sanctionati, nu. Cel care conduce acel grup de presa Radu Budeanu oficial ca in spatele lui sunt alti baieti si d-asta sunt disperati si exista o disperare foarte mare in randul oamenilor de afaceri din București miliardarilor din carton imbogatiti pe spatele romanilor. Legătura exista dl Cornel Nistorescu de multe ori l-am vazut… si aici daca vreti e tot un autodenunt aveam o relatie apropiata cu un om de afaceri important din romania si foarte discret in acest timp. E vorba de SORIN CRETEANU. Poate unii il stiu, poate unii nu-l stiu l-am devoalat cu afacerile pe care le-a avut foarte apropiate cu Traian Basescu el se lauda in permanent in grupul sau de prieteni ca atunci cand a candidat Basescu decizia s-a luat la casa lui din Primaverii.

Anca: Afaceri in ce domeniu si ce contracte ar fi avut ca sa inteleaga telespectatorii despre cine este vorba?

Rizea: Are o firma de construcții foarte mare, oteluri folosite… tot felul de produse necesare constructiilor fier beton pe toata partea asta el asigura contractele cu statul … alea sunt banoase, la metrorex iar in sect 6 a fost cam totul luat de cei italienii.. cei care au finalizat parca firma.. au fost multi subcontractori acolo ei mereu intra cumva dar nu la vedere pentru ca sistemul protejeaza este multimilionar in euro, foarte discret ca sa vedeti relația mea pe care o am cu dansul cu fostul meu prieten, amic ca n-am fost totusi …

Anca: Ai o lista lunga de fosti prieteni dupa acest interviu..

Muzgoci: Si dl Creteanu isi petrecea vacantele tot pe la Saint Tropez…

Rizea: Va spun imediat ca sa inteleaga toata lumea relația mea cu el. El e foarte apropiat de familia Basescu toti cei apropiati de familia Basescu atunci cand au probleme penale au un avocat dl Apostol este un avocat al sistemului taxa lui este de minim 50 000 de euro ca sa te apere.

Anca: Daca este un avocat bun bravo lui…

Rizea: Un avocat bun astazi Anca, stii cum e in Romania, eu ti-am dat exemplu … primul meu avocat adica l-am luat asa dupa faptul ca e bun pana la urma s-a convins si Elena Udrea sa renunte la el asa cum am facut si eu, dar un avocat bun in ziua de azi e cel care are contactele cu baietii astia din sistem si care negociaza? Bravo si de acolo si tarifele.

Anca: S-a vorbit intr-o vreme despre acest lucru ca existau niste avocați in oras care mergeau si vorbeau cu cei acuzati, implicate in dosare si negociau in numele DNA-ului sa denunte anumite persoane. Exista o lista neagra nu stiu daca este adevarat dar aceste lucruri au aparut in presa de ani de zile.

Muzgoci: Poate ne mai dati si alte nume de avocati ai sistemului

Rizea: Este adevarat eu il stiu pe acesta chiar Creteanu cand am avut probleme m-am dus la el la birou. Biroul este in cartierul francez.. sa lasam speculatiile ca Rizea n-are dovezi, vorbe aiurea ..e biroul lui toti smecherii din Bucuresti -Puiu Popvici, Niro, toata lumea il are pe el drept avocat Ioana Basescu.

Anca: Insist ca este un avocat foarte bun.

Rizea: Nu conteaza scoala pe care o ai … sunt avocat care au scoli pe afara care au studii daca va uitati in cv ul lor beton, oameni pe care i-ar recomanda oricine, ca avocat sa te apere aici nu e pe ce ai invatat tu la scoala si ce pregătire ai tu ca avocat aici e tot pe smecherie ati inteles? Tariful acesta mare perceput include faptul ca nu stai decat 24 de ore retinuti de baieti sau 48 max si iti da drumul pentru ca il ai pe omul avocat care din tariful ala mare ii face parte si omului care din sistem de unde se da comanda sa fie…

Anca: N-as vrea sa culpabilizam sistemul pentru ca… vreau sa fac o precizare … cu siguranta sunt si oameni corecti in sistem insa daca ne aducem aminte cum se trageau la sorti judecatorii putem sa ne gandim ca existau niste aranjamente, dar pana avem probele clare nu putem decat sa presupunem ca este asa.

Rizea: Sa revenim, legătura mea cu Sorin Creteanu. Multa lume nu-l cunoaste el a aparut acum in ultimele … acum o luna de zile hopa a aparut si el public omul a dat de bani foarte multi cred ca poseda o afacere cam de 50 de milioare iar el are o avere pe la o suta de milioane. Baietii astia sa stiti ca platesc sa nu apara nici in top 300 astea care arata lor bogatia.

Anca: Sa ne intoarcem la povestea noastra si sa ne spui cand ai fost la birou la dl Creteanu.

Rizea: Mergeam foarte des, aveam o tranzactie de rezolvat dupa ce au aparut problemele ca sa ma lichidizez pentru ca asta e după ce mi-au facut baietii astia dosarul in 2016 si am avut nevoie normal nu mai puteam sa plec chiar eram la un moment dat in control judiciar nu puteam sa plec din tara, 1 an de zile m-au tinut in control judiciar si noi ne faceam vacantele impreuna.

În timpul acestei tranzactii, ducandu-ma la birou toata ziua acolo il vedeam pe dl Nistorescu si mai vedeam niste persoane mereu.

Anca: Dar poate aveau o relație de prietenie.

Rizea: Eu stiu altceva de la Creteanu ca mi-a devoalat de atatea ori am asteptat sa iasa ca sa intru eu .. sau invers, e pe statul de plata al dlui Creteanu.

Anca: Nu avem aceste dovezi, trebuie sa-ti spun nu am lucrat cu dl Nistorescu.

Rizea: E omul lui de incredere, stiam de el ca este un ziarist de pe vremea lui Ceaucescu, nu de acum nu face parte din generatia tanara ca si dl Cristoiu e un om cu state vechi, cunoaste bine sistemul.

Anca: Face parte din generatia veche de jurnalisti romani, eu nu am avut posibilitatea sa lucrez cu dl Nistorescu, l-am intalnit in mai multe randuri si vreau sa spun ca din puct de vedere uman eu il apreciez foarte mult pentru ca facut un gest, imi scot palaria in fata domniei sale asa cum si in fata ta si a altora a facut acest gest: a infiat un copil. Mie mi se pare asta un lucru care spune multe despre un om.

Rizea: N-am stiu asta pana acum. Îl felicit… nu vreau sa se supere pe mine, dar adevarul trebuie sa primeze intotdeauna, n-am ranchiună pe domnia sa. Acum o luna de zile a aparut un scandal mediatic in presa de cancan, ca sa fim intr-un ritm mai alert, dl Sorin Creteanu care permanent a platit acestui infractor pe nume Radu Budeanu ca sa nu apara nimic acolo cum fac alti smecheri din Romania pai Dobrescu, domne, deci toata lumea nu stie….

Anca: Sa inteleg ca e un fel de taxa de protectie ca sa vorbim pe limbajul lor.

Rizea: Pai Dragos Dobrescu cum credeti ca a devenit cum credeti ca a ajuns el mare prieten cu Radu Budeanu de acum 12 ani de zile -14 ani de zile cum au devenit ei asociati … parteneri pai totul a pornit de la santajul pe care Budeanul il facea la adresa lui ca avea poze cu el ca avea … si atunci Dobrescu, baiat destept, l-a luat langa el numai ca l-a costat foarte mult prietenia asta cu Budeanu si pe oricine care il ia pe Budeanu il costa foarte mult… Dar Dobrescu a supralicitat d-aia n-o sa vedeti ca si Budeanu e infractor din-asta de duzina ca omul n-ai incredere in el.

Anca: Cred ca aveti o problema cu dl Budeanu pentru ca orice poveste de leaga de dl Budeanu.

Rizea: Și cu el si cu fosta lui sotie care se da lupul moralist pe la tv. Ne da noua sfaturi. În can can a aparut: Scandal mediatic – dl Creteanu a fost fotografiat chipurile la Mikonos unde e raiul milionarilor pe vara mai nou asta e la moda acum, in loc de Saint Tropez, cu o diva din show bizz ul romanesc e vorba de Oana Marica cu care dl Budeanu a avut o relatia inainte.

Muzgoci: Inteleg ca acest articol era o metoda prin care dl Budeanu isi regla conturile cu oamenii acestia?

Rizea: Nu-si regla, dar a doua zi baietii vin intai iti da un articol au fost vazuti in Mikonos un milionar celebru care a divortat omul a divortat a dat si el de bani. Sorin Creteanu care n-a avut o viata asa..

Anca: Dar este dreptul oamenilor sa aiba viata privata nu ne intereseaza pe noi, nu despre asta e vorba.

Rizea: Are o tehnica asa deosebita nu e chia rasa de …. e o tehnica bună pe care o foloseste de partea celalalta sotia dlui Creteanu, era prezentata intr-un avion privat ca se duce sa-si faca vacanta singura si noi atunci trebuia sa ghicim cine este de fapt omul in cauza in care s-a deplasat in insula domnisoara Oana Marica. Asta era semnalul ca omul sa vina cu banii a, n-a reactionat sa vina a doua zi cu ce trebuie la Budeanu, ok am devolat peste 3 zile cine este marele miliardar, iar acea increngatura dupa aia s-a asternut linistea si dupa acea increngatura de combinatii…

Anca: Poate nu s-a verificat informatia?

Rizea: Pai cum daca au dat poze. Au dat totul pana la urma l-au devoalat cancan-ul. Au ajuns la o intelegere si eu acum imi dau seama de unde vin atacurile via dl Nistorescu – cancan a institat la adresa dlui Creteanu care are in cont acea relatie pentru ca domnia sa a divortat si este in continuare combinat cu Oana Marica, iar dl Nistorescu fiind prelungirea dlui Creteanu prin zona asta duce in stilul domniei sale. Inteligent, mai elegant… lăturile pe care băietii astia Ghita, Budeanu, Dobrescu le arunca in capul meu. Asta e. Iar Creteanu pentru romani trebuie sa stie … este cel salvat de sistem atunci cand a fost marea smecherie cu terenul Postei Romane cu terenul ala in care Chiuariu a fost in combinatie cu el.

Anca: D-abia acum e interesant cine este dl Creteanu.

Rizea: Terenul de pe calea victoriei.. Creteanu voia sa aduca acolo lantul hotelier Le meridian, mi-a spus-o de atatea ori chiar mie in vacante si-a zis a turnat fundatia, facuse groapa unde sa toarne fundatia au bagat bani omul … dupa aia organele statului s-au sesizat ca de fapt terenul ala a fost luat pe blat de smecherii astia hot lui chioariu el era min just si a semnat o hot de guv ca acel teren sa ajunga in concesiune la firma lui creteanu s au facut o societate in care creteanu era ..

Anca: Și dl Chiuariu cred ca a fost condamnat pentru acest lucru, nu?

Rizea: Exact, toti au fost condamnati mai putin cine? Protejatul sistemului dl Sorin Creteanu bineinteles. Vedeti cum se leaga lucrurile. Romanii trebuie sa stie adevărul. Creteanu mare miliardar avocat Adrian Apostol, el m-a dus la avocat cand am incheiat tranzactia. Mama mea cu Sorin Creteanu unde credeti ca am semnat? la notariatul Ioanei Basescu. Ioana Basescu se deplasa pentru Creteanu oriunde la semnare, am fost la ea acolo in Baneasa, in acea cladire de patrimoniu pe care i-a dat-o Puiu Popoviciu ca sa stea gratis, ea nu plateste chirie sau ceva.