Directorul DGASPC Giurgiu, Vișinel Bălan, fost vicepreședinte al ANPDCA, a anunțat marți dimineață că și-a găsit mașina avariată, în timp ce camerele de supraveghere din zonă nu funcționează de două săptămâni. Incidentul a fost semnalat pe Facebook, unde Bălan a publicat și o fotografie.

„Poate unii ar vedea asta ca un avertisment, însă pentru mine nu este decât o motivație suplimentară de a continua reforma la DGASPC Giurgiu”, a scris el, adăugând că obstacolele îi întăresc determinarea.

Bălan a precizat că identificarea autorilor va fi mai dificilă, dar nu imposibilă, și a transmis că astfel de tactici nu îl vor descuraja. „Reforma nu este doar un cuvânt pentru mine; este un angajament”, a subliniat acesta.

Vișinel Bălan a preluat conducerea DGASPC Giurgiu pe 4 iunie.

Sursa: Realitatea de Giurgiu