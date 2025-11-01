Anunțul bombă al zilei vine de la Anca Alexandrescu: voi pune Bucureștiul și locuitorii Capitalei pe primul loc, a transmis aceasta vizibil emoțională, în ziua în care George Simion și liderul PNȚCD și-au anunțat susținerea fermă pentru aceasta, pentru că dezmățul antidemocratic trebuie oprit, susțin aceștia. Iar suveraniștii înseamnă o nouă șansă pentru România și pentru București.