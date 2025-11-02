Au trecut doi ani de la moartea Alexandrei Ivanov, tânăra gravidă din Botoșani care și-a pierdut viața într-un salon de spital, strigând după ajutor, însă familia ei nu și-a găsit liniștea. Deși după tragedie a fost adoptată „Legea Alexandra”, care obligă spitalele să instaleze butoane de panică în saloane, rudele tinerei susțin că adevărul despre ce s-a întâmplat în acea noapte nu a fost încă aflat.

Alexandra avea doar 25 de ani, era însărcinată în trei luni și mamă a trei copii. A murit în august 2023, după ore întregi de suferință, fără ca vreun cadru medical să intervină, deși striga că nu mai are aer.

Familia tinerei cere acum o nouă expertiză, contestând raportul IML Iași la Institutul „Mina Minovici” din București. Avocata rudelor susține că specialiștii „au vorbit strict de medicină, nu despre om”, ignorând suferința cumplită a Alexandrei.

Soțul și fratele victimei cred că butonul de panică, deși util pentru viitor, nu ar fi putut schimba soarta tinerei. „Copiii încă o așteaptă pe mama lor acasă”, a spus soțul Alexandrei.

Medicul de gardă din noaptea tragediei este în continuare cercetat. Familia cere ca vinovații să fie pedepsiți și ca moartea Alexandrei să nu rămână fără răspuns. Tragedia a stârnit atunci un val uriaș de revoltă, iar sute de oameni au protestat în fața spitalului din Botoșani cerând dreptate.