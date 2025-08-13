Atletul suedez Armand Duplantis şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru. 

În vârstă de 25 de ani, „Mondo” Duplantis a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial, într-un concurs derulat marți, la Budapesta.

Suedezul a semnat al treilea record mondial în 2025, după salturile de la Clermont-Ferrand (6,27 m), în februarie, şi Stockholm (6,28 m), pe 15 iunie.

Duplantis s-a încălzit mai greu. Abia revenise într-un concurs după o pauză de trei săptămâni. A ratat prima încercare la 5,62 m, apoi a sărit progresiv 5,82 m, 6,02 m, 6,11, pentru ca în final să treacă ștacheta fixată la înălțimea de 6,29 m, din a doua încercare.

Podiumul a fost completat de grecul Emmanouil Karalis (6,02 m) şi de australianul Kurtis Marschall (5,82 m).

