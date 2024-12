Elena Lasconi a vorbit imediat după afișarea primelor rezultate ale alegerilor parlamentare. Candidata USR le-a transmis un mesaj important românilor.

„Cred că cel mai înțelept, că deja avem o experiență prin care am trecut, cel mai înțelept, ar fi să așteptăm numărătoarea de mâine și, de asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor delegaților care sunt acum în secțiile de votare pentru tot ceea ce fac și să rămână vigilenți până se numără fiecare buletin de vot. A fost o zi complicată pentru noi toți, astăzi, la fel ca-n fiecare zi am fost printre oameni. Astăzi am fost la Câmpulung și mulți m-au luat în brațe și au plâns spunând că sunt îngrijorați de ceea se întâmplă în țară. Sunt foarte speriați! După asta, am fost și m-am rugat pentru democrație, pentru pace și pentru înțelegere între noi…noi uniți putem face minuni, noi dacă suntem uniți, roboții ruși de pe TikTok nu au cum să ne distrugă democrația. Asta este cert. Nu au cum să facă lucrul acesta. Noi nu am uitat tancurile lor, atunci când ne-au ocupat țara și nu am uitat câtă suferință au adus. Înțeleg ce se întâmplă în societate, înțeleg supărările, înțeleg frustrările și tocmai de aceea mă aflu acum aici. Acesta este rezultatul pe care politicienii vechi l-au făcut vreme de 35 de ani. Ei și-au creat sistemul lor care acum a înfuriat poporul român. Cred că trebuie să facem pe bune o schimbare și să recreăm elita politică.”, a transmis Elena Lasconi.

Sursa: Realitatea Din USR