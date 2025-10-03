Elevii români au obţinut două medalii de aur şi alte două de argint la cea de-a 32-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Seniori.

Concursul s-a desfășurat la Udine, Italia.

Potrivit Ministerului Educaţiei, au obţinut medalii de aur Matei Neacşu şi Mihai Valeriu Voicu, de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti.

Medaliile de argint le-au revenit lui Alexandru Dima, de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti şi Mircea Maxim Rebengiuc, de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti.

Echipa ţării noastre a fost coordonată de profesorul Petru-Simion Opriţa, de la Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, vicepreşedinte al Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică (SEPI), şi Livia Măgureanu, membru în consiliul director al SEPI.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării amintește că participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale – fazele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.