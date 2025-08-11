Postul tv a numit atacul de duminică o „asasinare țintită” și „încă un atac flagrant și premeditat asupra libertății presei”.

5 jurnaliști ai postului Al Jazeera au fost uciși într-un atac israelian lângă Spitalul Al-Shifa din orașul Gaza, a anunțat televiziunea.

Corespondenții Anas al-Sharif și Mohammed Qreiqeh, împreună cu cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa, se aflau într-un cort destinat jurnaliștilor, amplasat la poarta principală a spitalului, atunci când acesta a fost vizat, potrivit Al Jazeera.

Postul tv a numit atacul de duminică o „asasinare țintită” și „încă un atac flagrant și premeditat asupra libertății presei”.

La scurt timp după lovitură, armata israeliană (IDF) a confirmat că l-a vizat pe Anas al-Sharif, scriind pe Telegram că acesta „era liderul unei celule teroriste Hamas”. IDF nu a menționat ceilalți jurnaliști uciși.

În total, șapte persoane au murit în atac, relatează Al Jazeera. Inițial, postul anunțase că patru angajați au fost uciși, dar cifra a fost actualizată la cinci după câteva ore.

Redactorul-șef Mohamed Moawad a declarat pentru BBC că al-Sharif era un jurnalist acreditat, „singura voce” prin care lumea afla ce se întâmplă în Fâșia Gaza.

Pe durata războiului, Israelul nu a permis accesul liber al jurnaliștilor internaționali în Gaza, ceea ce face ca multe instituții media să se bazeze pe corespondenții locali.

„Au fost vizați în cortul lor, nu relatau de pe linia frontului”, a spus Moawad. „Guvernul israelian vrea să reducă la tăcere orice canal de informare din interiorul Gazei. Așa ceva nu am mai văzut în istoria modernă.”

Al-Sharif, 28 de ani, părea să posteze pe X chiar înainte de moarte, avertizând despre bombardamente intense în orașul Gaza. O postare apărută după ce a fost raportată moartea sa pare să fi fost scrisă în avans și publicată de un prieten.

Două videoclipuri din urma atacului, verificate de BBC Verify, arată bărbați purtând corpurile celor uciși. Unii strigă numele lui Qreiqeh, iar un bărbat cu vestă de presă spune că unul dintre trupuri este al lui al-Sharif.

În declarația sa, IDF l-a acuzat pe al-Sharif că s-a prezentat drept jurnalist, fiind „responsabil de coordonarea unor atacuri cu rachete împotriva civililor israelieni și a trupelor IDF”. Armata a spus că deținea „informații” despre afilierea sa militară, inclusiv „liste de cursuri de instruire teroristă”.

Luna trecută, Al Jazeera, ONU și Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) au emis comunicate separate avertizând că viața lui al-Sharif este în pericol și cerând protejarea acestuia.

Jodie Ginsberg, director executiv al CPJ, a declarat pentru BBC că autoritățile israeliene nu au prezentat dovezi care să arate că jurnaliștii uciși erau teroriști. „Este un tipar pe care l-am văzut în cazul Israelului – nu doar în acest război, ci și în deceniile anterioare – în care, de obicei, un jurnalist este ucis de forțele israeliene, iar apoi Israelul afirmă că era terorist, dar oferă foarte puține dovezi”, a spus ea.

Nu este prima dată când IDF vizează și ucide jurnaliști Al Jazeera în Gaza, pe care îi acuză de legături cu Hamas.

În august anul trecut, Ismael Al-Ghoul a fost ucis într-un atac aerian în timp ce stătea în mașina sa – imagini cutremurătoare distribuite pe rețelele sociale i-au arătat trupul decapitat. Cameramanul Rami al-Rifi și un băiat aflat pe bicicletă au murit, de asemenea.

În cazul lui al-Ghoul, IDF a afirmat că acesta a participat la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 împotriva Israelului, acuzație respinsă ferm de Al Jazeera.

Potrivit CPJ, 186 de jurnaliști au fost confirmați morți de la începutul ofensivei israeliene în Gaza, în octombrie 2023.