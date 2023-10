Administratorul de sistem al Filelist, cel mai vechi și cunoscut site de torrente din România, a anunțat că acesta se va închide după 16 ani.

„Dragilor, Îmi pare rău că trebuie să vă adresez acest anunț, însă aici se încheie activitatea trackerului nostru. Este important să înțelegeți și să acceptați această decizie. Deși a fost una dificilă, a fost luată în urma unor evaluări atente și din motive bine întemeiate. Din nefericire nu mai dispun de timpul necesar pentru a mă ocupa de site”, afirmă un mesaj postat duminică seara la rubrica de noutăți a Filelist de către administratorul „EboLLa”.

„Un asemenea site necesită o implicare destul de mare și prioritățile mele din viața de zi cu zi s-au schimbat în ultimii ani. Timpul este cea mai prețioasă resursă pentru noi toți iar eu am investit suficient timp aici”, afirmă acesta, adăugând că a dorit să lase site-ul altcuiva care să se ocupe de el în continuare, dar că „din păcate nu am cui să-l las”.

„ToXiC, cel care urma să îmi ia locul nu mai este printre noi. Responsabilitatea este mare, avem un număr imens de useri care au și date sensibile ce nu pot fi lăsate pe mâinile oricui. Se pot face abuzuri mari și cine are puterea absolută poate decide orice cu privire la tot ce ține de comunitate, deci evident este nevoie de un om de încredere, capabil dar care să aibă și cunoștințe tehnice foarte avansate pentru a asigura securitatea userilor și buna funcționare a site-ului. Destul de greu de găsit un asemenea om care să fie integrat aici și să împărtășească aceleași valori și să aibă aceeași dedicare de care v-ați bucurat în ultimii 16 ani”, continuă acesta.

Până când va mai funcționa Filelist

Administratorul Filelist notează că a decis că „cel mai OK este să închid site-ul decât să risc cu asa ceva. Îmi pare sincer rău, am investit și eu foarte multă muncă aici și mereu am avut comunitatea în suflet. În calitate de SysOp vă mulțumesc pentru implicarea voastră activă în comunitatea noastră”.

„Ce se întâmplă de acum înainte? Din momentul acesta donațiile sunt închise iar suma pe care o deținem acoperă cheltuielile pentru încă 2-3 luni de zile. În acest timp vă puteți încă bucura de site, puteți descărca ce aveți nevoie de aici și puteți să vă postați mesajul de rămas bun în topic”, a explicat acesta.

„După aproximativ 3 luni, undeva prin ianuarie 2024, site-ul se va închide definitiv”, a anunțat „EboLLa”.

Filelist a fost închis temporar de autorități în 2020

Cel mai vechi și cunoscut site de torrente din România a devenit inactiv pentru câteva zile în urmă cu 3 ani, când Procurorii de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au obținut punerea sub sechestru a sa.

Filelist.ro nu a mai putut fi accesat la începutul lunii mai a anului respecitv, iar cei care intrau totuși pe Filelist.ro erau întâmpinați de mesajul: „Acest nume de domeniu este sechestrat în conformitate cu dispoziţiile art.249 din Codul de procedură penală. Prezentul nume de domeniu face obiectul unei cauze penale.”

A fost singura dată în istoria de peste un deceniu de funcționare a site-ului de torrente când autoritățile române au încercat să ia o măsură împotriva acestuia, deși activitățile sale erau arhicunoscute.

Filelist s-a redeschis însă 3 zile mai târziu pe un domeniu nou, Filelist.io, în locul Filelist.ro.