Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a motivat eșecul în fața formației nord-macedonene Shkendija printr-o ‘problemă mentală’, tehnicianul cipriot cerând scuze suporterilor pentru și eliminarea din Liga Campionilor.

‘Din păcate pentru noi, lucrurile nu au decurs așa cum ne așteptam. În prima repriză, după ce am reușit să marcăm un gol, am controlat jocul, ne-am creat câteva ocazii, apoi, la primul corner al adversarilor, am primit un gol ușor din punctul meu de vedere. În a doua repriză, nu am făcut nimic pentru a schimba situația. În prima repriză am fost mai buni decât în a doua, mă așteptam să văd o reacție, dar din păcate pentru noi nu a venit. Nu știu dacă problema a fost mentală, pare că ne confruntăm cu o problemă. Mă așteptam să fim mai buni. Repet, în prima repriză am început bine, am ținut mingea, am avut ritmul jocului. Poate este o problemă mentală. Poate după ce am primit golul, totul s-a schimbat și am căzut psihic, dar nu așa trebuie să reacționăm. Gata, s-a terminat acum, ăsta e fotbalul. Nu mai putem schimba nimic acum. Suporterii au făcut tot ce ținea de ei astăzi, dar, din păcate, noi nu am făcut-o. Vreau să le cer scuze suporterilor, pentru că au venit astăzi să ne susțină și noi nu am făcut ceea ce așteptau de la noi”, a spus Charalambous.

‘Anul trecut e anul trecut. Dacă rămânem ancorați în trecut, e o problemă. Nu are legătură cu anul trecut. Este un sezon complet diferit. După ultimul meci am spus că trebuie să reacționăm, dar nu este suficient doar să spui asta. Trebuie să arătăm pe teren. Nu am făcut-o astăzi, dar repet, trebuie să schimbăm situația și trebuie să privim mereu spre ziua următoare. Nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Cred că este mai mult o problemă mentală, pentru că știm jucătorii, știm calitatea lor, sunt aceiași. Dar poate punem mai multă presiune decât ar trebui pe noi și nu reușim să arătăm adevărata calitate a echipei. Uneori mintea controlează totul și asta este singurul lucru pe care îl simt acum și îl pot spune. Trebuie să găsim cauza pentru care nu suntem ceea ce știm că putem fi. Și eu sunt îngrijorat, trebuie să analizăm situația și să o schimbăm’, a mai spus Charalambous la conferința de presă de după meci.

Tehnicianul cipriot s-a arătat îngrijorat atât de jocul colectiv al echipei sale, cât și de cel individual.

‘Sunt îngrijorat pentru că nu jucăm cum ar trebui, nici individual, nici colectiv. Încerc să-mi fac treaba cât pot de bine, dar acum nu funcționează. Primul care își asumă responsabilitatea sunt eu și o voi face din nou. Ce pot să spun? Am trecut printr-un moment dificil, am crezut că azi vom trece peste, dar nu am reușit. Indiferent ce spun acum, nu are sens. Trebuie să demonstrăm, nu să vorbim. Am vorbit destul. Dacă nu demonstrăm pe teren, vorbele nu mai contează. Nu mă simt bine, cine poate spune că e bine când pierde? Trebuie să vedem ce nu merge și să schimbăm. Asta e tot ce pot spune’, a mai spus Charalambous.

FCSB a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal de echipa nord-macedoneană KF Shkendija, care s-a impus cu scorul de 2-1 (1-1), miercuri seara, pe Arena Națională din București, în manșa secundă a turului al doilea preliminar.

Campioana României, care a pierdut și prima manșă, cu 0-1, a deschis scorul prin Juri Cisotti (28), dar oaspeții au punctat de două ori, prin Liridon Latifi (33) și Vane Krstevski (87).

Shkendija va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor formația azeră Qarabag.

FCSB va continua în Europa League, urmând să înfrunte campioana Kosovo, FC Drita, eliminată de FC Copenhaga din Liga Campionilor, după 0-2 și 0-1.

