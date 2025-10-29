Apărarea Civilă din Fâșia Gaza a transmis miercuri pentru AFP că cel puțin 50 de persoane, dintre care 22 copii, au fost ucise în urma unor atacuri israeliene asupra teritoriului palestinian, în noaptea de marți spre miercuri, relatează AFP.

‘Cel puțin 50 de persoane au fost ucise, dintre care 22 copii și mai multe femei (…), în urma unor atacuri israeliene care continuă de ieri seară (marți – n.r.) asupra Fâșiei Gaza’, a precizat Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile.

Aproximativ 200 de persoane au fost rănite în ceea ce constituie ‘o încălcare clară și flagrantă a acordului de încetare a focului’, a adăugat el, deplângând o situație ‘catastrofală și terifiantă’ în enclava palestiniană.

AGERPRES