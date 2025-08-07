George Simion face declarații incendiare de la Varșovia! Liderul Aur este convins că în România vor avea loc alegeri anticipate. Totodată, George Simion a tras un semnal de alarmă pentru guvernanții care nu țin cont de nevoile oamenilor de rând și care îi obligă pe români să plece din țară prin măsurile lor.

„Au promis că un vor face acest lucru care inca dinainte de 1 august au provocat recesiune. Numai ideea ca vor fi taieri, reduceri, cresteri de taxe, genereaza recesiune. De aceea ii invinovățesc. Că dacă nu semnau și ziceau direct, cel puțin pe Ucraina și Republica Moldova Nicușor a fost sincer în dezbatere, a zis „Da, noi trebuie să susținem în continuare Ucraina și Republica Moldova”. Nici eu nu contest acest lucru, dar pe spatele cui, dacă românii tăi nu au ce mânca, dacă sunt o treime din copiii Romniei în risc de sărăcie, tu ajungi să îi sprijini pe alții de ce?

Din păcate se sprijină singuri, de aceea 6 milioane au plecat peste hotare, din păcate nu există anticorpi încă în sânul națiunii române suficient de puternici ca să elimine paraziții. O să prindă putere și anticorpi și o să facem curățenie.

Eu sunt convins că vom avea alegeri mai devreme” a spus George Simion în cadrul unui interviu acordat Realitatea Plus din capitala Poloniei.

Peste 20.000 de polonezi au ieșit în stradă să îl susțină pe Karol Nawrocki. George Simion: ”Este meritul unei politici suveraniste cum vrem și noi să avem”

Sursa: Realitatea din AUR