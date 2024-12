După afisarea rezultatelor exit-poll de la alegerile parlamentare, liderul partidului AUR, George Simion, a susținut o declarație în care a subliniat importanța procesului electoral și a votului românilor. Simion a făcut apel la colegii săi din secțiile de vot să rămână vigilenti până la numărarea ultimului vot, evidențiind rolul esențial al acestora în apărarea democrației. În contextul unor acuzații grave de fraudă electorală, el a subliniat voința suverană a poporului român și a exprimat recunoștința față de cei care au contribuit la această mobilizare, evocând totodată spiritul unității naționale și valorile fundamentale ale țării.

„Vreau să-i rog pe colegii noștri din secțiile de vot să nu părăsească secțiile de vot până când nu se numără și ultimul vot. Să nu semneze procesul verbal. În acest moment, eroii adevărați sunt secțiile de vot, sunt apărători ai votului românilor într-o duminică în care vocea țării s-a făcut auzită. Ne-am plâns de mult că votează mult prea puțini oameni, am asistat, în ultima săptămână, la un veritabil atac asupra democrației, asupra libertății, asupra valorilor noastre naționale.

Fac un apel la autorități: Au falsificat urne, buletine de vot și au obținut voturi prin amenințare. Poliția, procuratura și toate instituțiile să își facă datoria.

Dar astăzi poporul a votat în majoritate suveraniști.

Vreau să felicit POT, SENS și SOS. Noi am spus că forțele noi vor intra în forță.

Prin voința poporului român vom scăpa de forțele politice care au asanat România ani la rând

Poporul român a vorbit și clasa politică trădătoare, care a încercat să nu audă glasul poporului român, măcar acum, în al 12-lea ceas, sper să o facă, să se potolească din abuzurile pe care le-a pregătit, din gândul că se poate anula voința poporului, din gândul că se poate anula turul unu de scrutin, din gândul că se pot agăța cu dinții de putere

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care a reușit să unească românii astăzi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că astăzi sărbătorim împreună 1 Decembrie.

Mulțumesc din suflet că ați fost, sunteți și veți fi.

Astăzi este ziua în care românii și-au luat soarta în propriile mâini.

Va rog pe toti, asa cum am inceput slujba la Sfanta Liturghie sa spunem un Tatal Nostru si sa amintim dupa aceea, in aplauze, de generația unionista de la 1918 care a facut posibila o Romaniei de la Nistru pana la Tisa, o Romanie intreaga, o Romanie de care noi sa fim mandri, cei care ne-au dat noua o tara, in numele Tatalui, a Fiului, a Sfantului Duh, Amin”, a declarat liderul AUR.

Sursa: Realitatea din AUR