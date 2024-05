In 2023 iaBilet.ro si-a dublat cifra de afaceri, comparativ cu 2022, cresterea fiind de 100% mentinandu-si astfel locul de lider pe piata de ticketing din Romania. Locul doi pe piata nu se afla la nici macar o treime din cifra de afaceri a iaBilet.ro

Primul quarter din 2024 oferta o noua crestere de 100% fata de aceeasi perioada din 2023 ceea ce dovedeste ca iaBilet isi continua cresterea de 12 ani, accelerat, mai ales ca piata nu a crescut si taxele platite de organziatori au crescut (TVA-ul de exemplu este aproape dublu față de 2022).

Asta inseamna ca acest new business vine de la concurenta, dovada serviciilor de inalta calitate oferite de iaBilet.

iaBilet a vandut peste 3 milioane de bilete in 2023 si lucreaza cu peste 4.000 de organizatori de evenimente de toate felurile, de la mari festivaluri si concerte de stadion pana la fotbal, expozitii, teatru sau stand-up. In medie in 2023 iaBilet a avut la vanzare aproape 1500 de evenimente, in fiecare zi, din 130 de orase din Romania.

In 2023, pretul mediu al unul bilet a fost de 120 de lei in crestere cu 20% fata de 2022 iar in 2023 iaBilet a vandut bilete de peste 50 de milioane de euro. Cele mai mari orase au fost si cele care au vandut cele mai multe bilete: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov si Iasi.

Cele mai cautate tipuri de evenimente au fost concertele urmate de festivaluri, stand-up si teatru!

Sursa: Tabu.RO