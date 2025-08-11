De luni începe reconstrucția orașului Broșteni, din Suceava, grav afectat de viiturile și inundațiile de luna trecută.

Lucrările vor începe cu casele oamenilor care și-au găsit constructori, fără bani de la guvern, după cum a precizat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan.

Locuitori din Broșteni sunt ajutați de primari și comunitățile lor, companii, ONG-uri, asociații religioase și voluntari.

S-au stabilit deja urgențele și cine se ocupă de lucrări la fiecare casă.

Sunt, de asemenea, constructori pregătiți să intervină și la casele care nu au fost distruse complet de inundații, dar au nevoie de reparații imediate. 41 de case au fost complet distruse în județul Suceava și peste 680 au fost avariate.

Gheorghe Şoldan spune că este în continuare așteptat sprijinul de la guvernă, pentru că e nevoie de ajutor pentru refacerea infrastructurii distruse în urma viiturii.

Gheorghe Şoldan: Am reușit să deschidem toate drumurile, putem ajunge cu mașina oriunde, la orice casă din orașul Broșteni, dar bineînțeles că am reușit să le facem așa, provizoriu, fără asfaltat și reparat neapărat, că sunt zeci de poduri rupte, zeci de km de drum județean rupt. E o tragedie care nu țin minte să se mai fi întâmplat în județul Suceava.

Peste 300 de pompieri sunt în continuare în localitatea Broșteni, unde curăță nămolul și resturile aduse de viituri și se ocupă de evaluarea daunelor.

De atunci și până în prezent, ei au gestionat peste o mie de situații de urgență, au salvat 200 de persoane, dintre care aproximativ 120 pe cale aeriană.

Aceasta a fost și cea mai mare operațiune de salvare în urma inundațiilor, realizată prin utilizarea simultană a cinci elicoptere ale Inspectoratului Generalul de Aviație al MAI.

De asemenea, în județul Neamț au fost executate 370 de misiuni pentru înlăturarea efectelor negative produse de intemperii, iar aproape 900 de persoane au fost salvate din calea apelor.

Iar în comunele Poiana Teiului și Borca este stare de alertă până la finalul lunii, după ce viitura de pe Bistrița a dus pe mal și în lacul Izvorului Muntelui materiale lemnoase și deșeuri, arată cel mai recent bilanț al Inspectoratului pentru situații de urgență.