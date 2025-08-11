Echipele de intervenție luptă pentru a șaptea zi cu flăcările izbucnite în Delta Dunării.

Sunt incendii care au ars zeci de kilometri pătrați de vegetație, în special în zona Chilia Veche. Salvatorii acționează atât pe apă, cât și din aer, cu elicoptere.

După cum a declarat pentru Radio România Actualități Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, pompierii au reușit ieri localizarea focului, însă operațiunea nu este încă terminată.

Daniel Năstase: Incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă față de zilele trecute. Prin intervenția de ieri, atât terestru, naval, cât și aerian, s-a putut localiza incendiul, dar foarte multe din focarele de pe insula Tătaru sunt încă active. În acest moment nu sunt active cu flacără deschisă, doar fumegă, dar se intervine la fel, din toate cele trei medii, aerian, acvatic, dar și terestru. Se încearcă în cursul zilei de astăzi să fie lichidat acest incendiu. Depinde cât de tare se înteţește vântul și dacă poate să reaprindă jarul încă activ la trunchiurile de copaci și la vegetația uscată.