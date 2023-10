România a învins categoric Andorra cu 4-0 și s-a instalat pe primul loc în grupa de calificare pentru Euro 2024.

Selecţionerul Edward Iordănescu este extrem de mulțumit de situația actuală a echipei naționale, în ciuda celor două puncte pierdute în partida cu Belarus. El a declarat după meciul cu Andorra, scor 4-0, că este mândru de tricolori, având în vedere faptul că naţionala nu a pierdut în actualele preliminarii.

“Copiii au fost fabuloşi. E o echipă care a încurcat mulţi adversari. Presiune e tot timpul, mai ales după opt ani de secetă. Echipa este cu totul la alt nivel decât în Liga Naţiunilor, dar sub nivelul pe care îl doresc. Am câştigat spirit, suntem cu două jocuri înainte de final neînvinşi, sunt zece meciuri de când echipa nu a pierdut. Sunt bucuros şi mândru de băieţi. Mă bucură că avem de departe cea mai bună defensiivă din grupă. Sunt fericit şi că am reuşit să deblocăm jocul cu o fază fixă. Mă bucur pentru Ianis, pentru Florinel şi pentru Bîrligea, care e debut. Sunt elemente bune. Hai să ne bucurăm în seara asta”, a spus Iordănescu.

Edi Iordănescu a răspuns şi celor care l-au criticat după egalul cu Belarus. “Sunt un antrenor muncitor şi consecvent în munca lui. Nu mă clatin. Criticile personal pe mine mă lasă să dorm noaptea. Mă deranjează când sunt critici şi jigniri la adresa jucătorilor. Atunci nu dorm noaptea. Ei dau tot ce au mai bun. Cât voi fi la echipa naţională îi voi apăra cu toată puterea”, a declarat selecționerul.

Iordănescu a dat exemplu situașia altor meciuri din grupa noastră: ”Eu am spus mereu că sunt meciuri echilibrate. Uitaţi-vă ce surprize sunt. Belarus a marcat 3 goluri în Elveţia, a încurcat Kosovo, a bătut Kosovo. Mai mult decât atât Andorra a marcat împotriva lui Kosovo, cu Israel şi cu Elveţia. Singura echipă căreia nu i-a marcat am fost noi. Sunt multe lucruri pozitive în jocul nostru. Curând se face un an şi jumătate de când nu am mai pierdut. E important, sunt 3 meciuri la rând fără gol primit”, a argumentat Iordănescu.

Echipa naţională a României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-0 (3-0), selecţionata Andorrei, într-un meci din grupa I de calificare la Campionatul European din 2024.

Tricolorii ocupă primul loc în grupă, cu 16 puncte, cu unul mai mult decât Elveţia.