Europa nu poate purta singură povara sprijinirii Ucrainei în războiul cu Rusia, a avertizat Kaja Kallas, șefa diplomației UE, într-un interviu pentru Politico. Declarațiile vin în contextul schimbării bruște de ton a lui Donald Trump, care a sugerat că Ucraina poate recâștiga teritoriile pierdute cu sprijinul NATO și al Uniunii Europene, fără implicarea directă a SUA.

„El a fost cel care a promis că va opri uciderile. Așadar, nu poate fi doar responsabilitatea noastră”, a spus Kallas. Totodată, ea a avertizat că nu există NATO fără Statele Unite: „America este cel mai mare aliat al NATO. Deci, dacă vorbim despre ce ar trebui să facă NATO, asta înseamnă și ce ar trebui să facă America.”

Șefa diplomației europene a subliniat că SUA are un rol cheie în convingerea unor state precum Ungaria și Slovacia să renunțe la dependența de energia rusească. Ea a amintit că Europa și-a redus importurile de petrol și gaze din Rusia cu 80% și a adoptat 19 pachete de sancțiuni.

În același timp, Kallas a acuzat Moscova că „a abuzat de bunăvoința” arătată de americani în tentativele de dialog și a susținut mobilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini financiar Ucraina.

Interviul vine pe fondul tensiunilor crescute, după ce drone și avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian european, iar state precum Danemarca au intrat în stare de alertă maximă. „Putin ne testează, pentru a vedea până unde poate merge. Vrea să vadă reacția noastră”, a spus Kallas.

