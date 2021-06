Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a amintit că, zeci de ani, primarii și politicienii locali din sudul României au decis cine conduce Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu, astfel permițând electoratului să depoziteze deșeuri în spații vaste și să profite de pe urma acestora.

Berceanu a vorbit și despre practica dezmembrărilor de mașini, întâlnită în multe locuri din țară, în care componente care nu pot fi valorificate din rablele importate sunt chiar îngropate, arse sau aruncate în râurile locale.

Octavian Berceanu a precizat că nu este supus unor presiuni politice.

„Singurele presiuni politice ar putea să vină de la partidul care m-a delegat pe această funcție. Aproape cinci ani cât am fost în Consiliul General și am votat mii de proiecte, nu a existat un singur telefon dat de un decident politic pentru aproape 4.200 de proiecte votate”, a spus Berceanu.

”La Bolintin, peste 10 ha de depozitări ilegale de deșeuri, probabil aduse din București din toate zonele limitrofe Bucureștiului. Am impus niște măsuri de curățare a zonei către primărie. Primăria a început să curețe zona. Am văzut multe deșeuri arse și împinse în apă. Cred că Sabarul este râul care trece în proximitate. Am fost de câteva ori acolo. Comunitatea reclamă că nu ei aduc deșeurile, ci vin din diferite locuri aduse de samsarii de deșeuri. Din păcate, zona Bolintin, Giurgiu, zona de sud a României a fost scăpată mulți ani de zile de sub controlul Gărzii de Mediu, sub presiunea decidenților politici, a primarilor care decideau cine va fi șef la Garda de Mediu, la Comisariatul Județean. Asta a fost o practică de zeci de ani”, a spus, luni seară, Octavian Berceanu, la un post național de televiziune.

Acesta a precizat că astfel șefi locali la Garda de Mediu erau persoane susținute de primari.

“Primarii își țineau lipiți electoratul, pentru că nu percepeau nicio taxă pe deșeuri, ci toată lumea putea să depoziteze în aceste spații vaste. În felul ăsta, primarii și-au asigurat voturi de-a lungul timpului. Ieri am fost în Sintești, unde mi s-au povestit episoade similare în care li se spuneau: «Primiți niște bani pentru voturi sau la 10 familii o oaie, dar depozitați, faceți afaceri în continuare, lăsați-i și pe alții să depoziteze». Oamenii de acolo sunt revoltați, chiar dacă au venituri foarte mici, în pragul sărăciei, fără acces la școală, fără drumuri, electricitate. Lor le-a ajuns cuțitul la os. E prima oară în istoria recentă de ultimii 20 de ani în care populația nu mai acceptă astfel de depozitări”, a declarat șeful Gărzii Naționale de Mediu.