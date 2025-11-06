Club Brugge a terminat la egalitate, 3-3, miercuri seara, pe teren propriu, în etapa a patra a grupei Ligii Campionilor la fotbal, meciul disputat în fața celor de la FC Barcelona.

Într-un meci extrem de spectaculos, belgienii au condus cu 1-0, 2-1, și 3-2. În minutele de prelungiri ale reprizei a doua, Brugge a avut și un gol anulat la VAR.

De altfel, FC Barcelona a reușit să scoată o remiză mulțumită unui autogol marcat de Christos Tzolis, jucătorul grec al celor de la Brugge ducând scorul la 3-3.

Pentru Club Brugge au marcat Nicolo Tresoldi (minutul 6) și Carlos Forbs (minutele 17 și 63). Barcelona a punctat prin Ferran Torres (minutul 8) și Lamine Yamal (minutul 61).

Victorii pentru românii din Liga Campionilor

Într-o altă partidă, FC Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a învins-o pe teren propriu, cu 1-0, pe mult mai titrata Villarreal.

Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a trecut greu, cu 2-1, pe teren propriu de Kairat Almaty din Kazahstan.

Celelalte rezultate ale serii:

Qarabag – Chelsea Londra, 2-2

Ajax – Galatasaray, 0-3

Benfica Lisabona – Bayer Leverkusen, 0-1

Manchester City – Borussia Dortmund, 4-1

Olympique Marseille – Atalanta Bergamo, 0-1

Newcastle United – Athletic Bilbao, 2-0

Clasamentul grupei Ligii Campionilor

După disputarea primelor 4 partide din faza grupei Ligii Campionilor, au acumulat câte 4 victorii și maximum de puncte, 12, echipele Bayern Munchen, Arsenal Londra și Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.

Singurele echipe care, până acum, au înregistrat doar înfrângeri și nu au acumulat niciun punct sunt Benfica Lisabona și Ajax Amsterdam.