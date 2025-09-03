Mai puţin de jumătate dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană, arată un recent sondaj al Parlamentului European. Cu toate acestea, mai mult de două treimi dintre cei chestionați cred că România a avut de câștigat de pe urma statutului de țară membră a UE.

Doar 45% dintre români au o imagine pozitivă despre UE, cu 7 procente sub media la nivel european. 35% au o opinie neutră, puțin peste medie, în timp ce 19% au o imagine total negativă.

Oarecum paradoxal, 67% dintre cei chestionați cred că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană, în timp ce doar 30% au o părere contrară.

ROMÂNII PUN PE PRIMUL LOC AVANTAJELE MATERIALE ADUSE DE APARTENENȚA LA UE

Motivele principale pentru care românii cred că țara noastră a avut beneficii de pe urma statutului de membru al UE sunt de natură materială:

UE oferă românilor noi oportunități de muncă (39%)

UE îmbunătățește nivelul de trai al românilor (26%)

UE contribuie la creșterea economică (25%)

În schimb, la nivel european, principalele avantaje se referă la protejarea păcii și la consolidarea securității (37%), îmbunătățirea cooperării (36%) și contribuția UE la creșterea economică (29%).

Sondajul PE de primăvară 2025 a fost realizat în perioada 5–29 mai, prin intermediul a 26.410 interviuri față în față. În România, au fost intervievate 1.056 de persoane.