Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea, în perioada 12-20 octombrie, în București și Ilfov, a unui exercițiu de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare.

Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic pentru verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, dar și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate, mai transmite MApN.

Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, care vor fi chemaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi, vor participa, timp de o zi, la activităţi specifice de pregătire.

Exerciţii similare s-au mai desfăşurat în municipiul Bucureşti în anul 2013, iar în judeţul Ilfov în 2021.

O activitate similară este planificată în luna septembrie în judeţele Sibiu şi Mureş, iar cele mai recente exerciţii de mobilizare au avut loc în luna mai a acestui an, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt.

„Astfel de exerciţii au caracter de rutină”

Exerciţiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi a Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

„Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi, reiterăm că astfel de exerciţii au caracter de rutină şi recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informaţii referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, arată MApN.