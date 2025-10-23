Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a coaliției aflate la guvernare. Acesta acuză aroganță maximă din partea liderilor politici și o ruptură tot mai mare între ceea ce își doresc cetățenii și agenda ascunsă a guvernanților. În opinia lui Lulea, finalul politic al lui Bolojan este mult mai aproape decât și-ar putea imagina acesta.

Declarațiile au fost făcute joi, 23 octombrie, în cadrul emisiunii „Lupta pentru România”, unde Lulea a criticat modul în care partidele aflate la putere tratează problemele țării. Potrivit acestuia, politicienii se ghidează doar după interese personale și folosesc toate pârghiile pentru a-și păstra privilegiile.

Liderul AUR a vorbit despre o „agendă secretă” a guvernanților, în timp ce românii se confruntă cu lipsuri și dificultăți. El susține că anularea alegerilor le-a dat acestora impresia că puterea lor este absolută și că nu mai există niciun echilibru al statului care să-i limiteze.

Un exemplu de lipsă de empatie invocat de Lulea este situația sinistraților din Rahova, afectați de explozia devastatoare de gaze. Acesta a acuzat faptul că premierul și echipa sa au tratat cazul cu indiferență și sfidare, în timp ce își asigură confortul personal.

„Poporul român trăiește pe o agendă săracă, în timp ce politicienii duc o viață de lux. Această atitudine arată un maxim de sfidare și demonstrează că nu mai există respect față de cetățeni. Eu cred că ne apropiem de momentul în care românii nu vor mai tolera acest comportament, iar sfârșitul lui Bolojan în politică este mult mai aproape decât își închipuie”, a spus Lulea.

El a criticat dur și mutarea premierului într-o vilă de lux reabilitată cu fonduri considerabile. Potrivit lui, aceeași sumă ar fi putut fi folosită pentru reconstrucția blocului distrus din Rahova, oferind un semnal de solidaritate și încredere din partea statului.

„Sunt aroganți și lipsiți de empatie. Se găsesc milioane de euro pentru o vilă destinată premierului, dar nu există bani pentru cetățenii afectați de tragedii. Aceasta este dovada clară că de 35 de ani clasa politică urmărește doar propriile interese și aruncă vina pe alții”, a încheiat liderul AUR.