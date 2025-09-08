Anunț important de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.

Cea mai cunoscută șosea din România, Transfăgărășanul, se închide mâine. Potrivit DRDP Brașov, această decizie a fost luată pentru realizarea unui spot publicitar. În consecință, marți, 9 septembrie, Transfăgărășanul va fi închis circulației rutiere în intervalul orar 7.00 – 11.00 și 14.30 – 20.00. DN7C va fi închis complet, în aceste intervale, pe sectorul de drum cuprins între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă.

Drumarii brașoveni prezintă scuzele șoferilor și turiștilor pentru disconfortul creat.

