Ministrul Nazare a scos în evidență dinamica salariului minim din România, raportând o creștere accelerată pe parcursul ultimilor ani, în ciuda contextului economic nefavorabil.

Nazare a subliniat că, „din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%”.

Această majorare semnificativă vine pe un fond de „decelerare economică, de scădere economică”, potrivit declarațiilor sale.

Nazare a reacționat la dezbaterea privind salariul minim, arătând că, deși acesta a înregistrat o creștere masivă în ultimii ani, o nouă majorare ar putea fi riscantă în contextul economic actual.

Ministrul a precizat cifrele concrete: salariul minim a crescut de la 2.300 lei la 4.050 lei, marcând o majorare de 75% din 2021 până în prezent.

Avertisment pentru Antreprenori

Nazare a pledat pentru o abordare mai prudentă, subliniind necesitatea unei corelări mai atente între evoluția economică și deciziile privind salariul minim: „Cred că ar trebui să fim atenți, cred că ar trebui să punem mai mult preț pe coordonarea între dinamica economiei și creșterile salariului minim, astfel încât și pentru antreprenori să le fie ușor în momentul în care să acopere noile costuri legate de salariu minim.”, a declarat Nazare la un post TV.

Ministrul a respins categoric opinia lui Sorin Grindeanu, conform căreia România ar risca un infringement european dacă nu ar majora salariul minim:„Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorba de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement.”

Întrebat direct dacă susține sau se opune unei majorări, Ministrul Nazare și-a exprimat rezerva față de o creștere imediată:„Mai degrabă nu. Cel puțin, nu în acest moment”.