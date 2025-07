Președintele Nicușor Dan a susținut, astăzi, la Palatul Cotroceni, prima conferință după scandalul penal de la Guvern.

Întrebare: Considerați că poliția își pierde din credibilitate având în vedere cazul criminalului din Mureș, dar și cel al polițistului agresat în Caraș-Severin?

Nicușor Dan: Poliția Română are și succese, pe care din păcate nu le comunică suficient, ar trebui să o facă. Noi din păcare vedem numai eșecurile și ni se pare că din cauza asta nu este o instituție foarte bună. România este o țară mult mai sigură decât multe țări europene, pentru că avem niște instituții care își fac treaba.

Da, cum spuneam mai devreme de cazul generic al studentelor abuzate, de victimele violenței domestice, atât timp cât nu se imprimă în mentalul colectiv că un om care a îmbrâncit un polițist a făcut trei luni de pușcărie, atunci oamenii vor fi tentați să continue.

Noi trebuie să consolidăm statul ăsta. Parchetul, pentru un caz banal cum e cel de acolo în două zile ar trebui să încheie cercetarea și mai departe justiția, într-un an să vedem toți, niște oameni au îmbrâncit un polițist, au fost condamnați. Altfel ne vom învârti tot timpul în jurul cozii.

Nicușor Dan, despre dosarele de pensionare a magistraților: ”Am constatat citind cu atenție dosarele este că unii oameni niciodată nu și-au exprimat intenția de a se pensiona. Deci, oameni de 52, 55 de ani, care se puteau pensiona de acum 7-8 ani, și care brusc în contextul discuțiilor despre Legea pensionării, și-au exprimat această intenție și doi dintre ei au spus că vor să își continue activitatea, dar în contextul nesiguranței care se expune în spațiul public m-au rugat să îi semnez pensionarea.(…) Cred că e mai clar acum că va există acestă normă tranzitorie, că cine are un drept câștigat îl va avea în continuare, decât era la jumătatea lui iunie.”

Întrebare: Știați de relația de prieteniea lui Nicu Gheară cu fostul vicepremier Dragoș Anastasiu?

Nicușor Dan: Nu! Cred că instituțiile, serviciile, trebuie să prevină când există un risc la securitate națională, iar ceea ce s-a întâmplat cu domnul Anastasiu a fost mai degrabă un risc de imagine. Nu a existat vreun risc ca domnul Anastasiu să fie șantajat astfel încât să-i fie afectate atribuțiile de serviciu. Avea o problemă de imagine, moralitate.

Întrebare: Aveți o listă scurtă de nume la SRI?

Nicușor Dan: Da, trei – patru!

Întrebare: Dacă legea privind pensiile e declarată neconstituțională, luați în calcul un referendum pentru schimbarea Constituției astfel încât pensiile să fie diminuate?

Nicușor Dan: Nu cred că e fezabil. Modificarea Constituției este complicată. Eu sper să avem o discuție cu juriștii la masă, astfel încât să găsim o soluție stabilă.

Problema uriașă pe care noi o avem nu e legea, ci Inspecția Judiciară care judecă părtinitor iar uneori jucă politic. Aici trebuie să ne concentrăm

Întrebare: Când erați primar al Capitalei ați blocat avizul pentru muzeul Holocaustului, acum cum vor evolua relații cu comunitatea evreiască în acest context?

Nicușor Dan: Haideți să lămurim chestiunea cu muzeul care este o chestiune foarte serioasă. Prin anul 2017-2018, statul a oferit o clădire pentru muzeul Holocaustului. Institutul Wiesel a făcut o achiziție publică, în care tema de proiect a fost restaurarea respectivei clădiri și funcționalizarea ei ca muzeu. Această licitație a fost câștigată de o echipă de constructori și arhitecți care a venit la PMB, au fost mai multe certificate de urbanism, și spre stupoarea noastră în 2022 a venit cu propunere, nerespectând tema de proiect, a propus demolarea lui și construirea în loc a unui imobil similar, cu care nu am fost de acord, încălca regulamentul zonei protejate.

Au fost mai multe rânduri de discuții, am agreat la jumătatea lui 2023 printr-un certificat de urbanism ce anume să se păstreze, cam 55 din clădire, fața de și scări interioare, după 4- 6 luni a venit din nou echipa cu un proiect care nu respecta certificatul de urbanism agreat și ne cereau un altul în care să demoleze și mai mult. Asta e jumătate din problemă.

Construcția are niște părți care țin de alți proprietari, iar legea spune că poți da autorizație numai pentru proprietar. Problema de proprietate aparent banală nu a fost rezolvată de Guvernul României până în momantul în care am plecat din poziția de primar.

Sunt convins că poziția mea este absolut legitimă față de situația legislativă existentă. Una e să fii ferm împotriva manifestărilor xenofobe, antisemite, și alta e să dai o lege care mai mult încurcă decât ajută.

Întrebare: Aveți conturată lista de consilieri prezidențiali?

Nicușor Dan: Administrația funcționează. Am avut o agendă de politică externă extrem de importantă. Pe zona legislativă există chiar dacă nu există un conilier cu rang de demnitar care să coordoneze o echipă. Avem o echipă de juriști care este foarte bună. Urmează!

Nicușor Dan despre ieșirea PSD de la guvernare: ”Azi a fost o ședință, trebuie să separăm declarațiile publice, inevitabile la politicieni, de mecanisme care sunt funcționale. Există o coaliție, există o majoritate, s-a votat un pachet de măsuri, acestea sunt fapte. Dincolo de asta, în mod legitim, fiecare dintre politicieni încearcă să arate oamenilor care le-au dat voturile că le apără interesele. Uneori eu consider că e mai bine să taci, alții consideră că e bine să vorbești, asta este politica. Ăsta este un examen de maturitate pentru partidele noastre.

Întrebare: Aveți date noi în privința vizitei pe care urmaeză să o faceți în America, în luna septembrie?

Nicușor Dan: În primul rând, în luna septembrie este adunarea generală ONU, la care se aniversează 80 de ani, la care o să meagră doamna ministru de Externe și o să aibă discuții aprofundate cu partea americană. Eu cred că o vizită prezidențială în SUA trebuie pregătită foarte bine, în special pe partea economică pentru că miza noastră este să creștem investițiile în România.

Întrebare: Veți acorda o prioritate privind traficul de persoane și în special de minori din România?

Nicușor Dan: Da! Răspuns afirmativ, este parte dintr-un standard de civilizație pe care Româna trebuie să și-l asume. Nu sunt mulțumint de justiția din România, în special de Parchete așa cum am spus de multe ori, pe multe femomene, inclusiv acesta. Pe de-o parte, în zona de Parchete cercetarea durează foarte mult, focusându-se pe zona birocratică. Nu suntem în stare să separăm cazurile urgente.

Pe de altă parte, în momentul în care aceste cazuri ajung în faza de judecare, durează foarte mult. În orice caz, trebuie să dăm o mare importanță activității manageriale a șefilor de Parchete.

Întrebat despre noul scandal sexual de la SNSPA în care este implicat sociologul Marius Pieleanu, Nicușor Dan a spus: ”E o chestiune foarte serioasă. Tipul acesta de manifestare este inacceptabilă. De ce în cazuri deja documentate victimele aleg să vorbească peste 10 -15 ani, asta e o problemă a statului român pentru că ele nu au avut încredere să meargă și să le ceară autorităților statului să intervină, așa cum am vorbit în urmă cu o săptămână două de victimele violenței domestice. Nu se poate așa ceva. Statul nu trebuie să tolereze, inclusiv fapta unui fost partener care își amenință fosta parteneră. Acești oameni trebuie să fie urmăriți penal așa cum spune legea. Societatea vede că în 10 cazuri, 20 de cazuri, au fost sacționate, oamenii încep să respecte legea.

Întrebare: Interlopul Nicu Gheară este un prieten al statului român din moment ce relația sa cu Dragoș Anastasiu este destul de clară?

Nicușor Dan: Domnul Nicu Gheară este o persoană controversată, știm cu toții, dar așa la prima vedere, nu știu să aibă vreo suspiciune de a afecta interesele de securitate ale României.

Întrebare: Maia Sandu a avertizat că Rusia se pregătește să interfereze în alegerile această toamnă din Republica Moldova

Nicușor Dan: Din nou, mă întorc la acele comunicate din 18 iulie, de la NATO, UE și guvernul Marii Britani, care spun că există interferență rusă în Europa, un război hibrid al Rusiei cu o componentă cibernetică și una de dezinformare. Sunt fapte reale.

Întrebare: Ați dat vreodată șpagă de supraviețuirie?

Nicușor Dan: Nu îmi aduc aminte!

Întrebare: Ce garanții oferiți că proiectul de lege privind pensiile magistraților nu este conceput de un grup de interese obscure, chiar de oameni certați cu legea?

Nicușor Dan: Ce contează, bineînteles, că orice proiect de lege are statut de text pe o coală de hârtie, iar ce contează este textul care va fi publicat în Monitorul Oficial. Sper să avem un dialog și în urma lui să închidem cu compormisuri legitime să închidem discuțiile pe legea privind pensiile magistraților.

Întrebare: Ministrul Justiției mai poate rămâne în funcție, după ce a criticat măsurile anunțate de Ilie Bolojan privind pensiile magistraților? Cum se poate lucra astfel în Guvern?

Nicușor Dan: Suntem într-o poziție în care România are nevoie de stabilitate și stabilitatea asta este obținută prin colaborarea unor structuri politice care în mod tradițional au avut opinii divergente. Faptul că ei lucrează împreună reprezintă un succes.

Întrebare: V-ați întâlnit astăzi cu fostul șef al USR, Cătălin Drulă, dânsul spune că ați discutat despre continuarea proiectelor pentru București, putem să înțelegem că v-ați ales urmașul la Primăria Capitalei și cum vedeți ideea unui candidat comun pentru PMB?

Nicușor Dan: Am discutat cu domnul Drulă despre foarte multe proiecte privind transportul din București, știți că el este pasionat de chestiunea asta. Avem și niște alegeri, care vor fi stabilite într-o ședință a colaiției. Principala problemă a Bucureștiului este transportul și cred că cineva care are experiză pe transporturi este bine venit”.

Întrebat dacă Drulă îndeplinește profilul pentru un candidat la PMB, preșdintele a răspuns: ”Sigur, da”.

Întrebare: Veți merge în zonele afectate de inundații, în Suceava?

Nicușor Dan: În momentul acesta, sunt în contact direct cu autoritățile, am vorbit cu doamna ministru al Mediului, o să meargă mâine. În măsura în care va fi necesar, da!

Întrebare: E legal ca președintele să sune magistrați?

Nicușor Dan: Eu cred că da! Când nu intră în dosare, eu cred că da.

Întrebare: Când vor fi numiți șefii SRI și SIE?

Nicușor Dan: În săptămânile următoare, după o discuție cu partidele.

Întrebat despre situația vicepremierul Marian Neacșcu, condamnat în 2016 pentru corupție, Nicușor Dan a răspuns:

”Întâmplător, am fost în Parlament în perioada 2016-2020, iar atunci mai multe persoane au fost în aceeași situație cu domnul Neacșu, prevederea legală nefiind în opinia mea suficient de explicită. Este o coaliție în care fiecare dintre partide își alege oamenii pe care să îi numească în funcți.”

Întrebare: Cât timp Dragoș Anasasiu a fost consilier onorific al Administrației Prezidențiale, ați știut de calitatea pe care el o avea în dosarul șpăgii către ANAF?

Nicușor Dan: Nu am avut această informație! Ca să lămurim chestiunea asta cu certificatul ORNIS, domnia sa a fost consilierul domnului Bolojan, în momentul în care a fost președintele interimar al României, atunci a obținut și acest certificat. Situația pe care domnul Anastasiu a avut-o a fost una de imagine, dintr-o chestiune mai veche”.

Nicușor Dan: Colegii mei sunt asaltați de telefoane: Hai când semnează președintele cererile de pensionare pentru că vrem să știm când ne formăm completele de judecată. Nu se face așa ceva!

Nicușor Dan către CSM: Ce este această debandadă?

În 70% din cererile de pensionare nu se indică o dată de pensionare și când se indică e un interval de 2 săptămâni sau 3 zile. Din expereința mea, dacă lucrezi la cofetărie, cojocărie, oamenii au grijă ca atunci când ies la pensie să nu afecteze circuitul de producție.

Nicușor Dan: ”În primul rând, am spus asta de mai multe ori, că este total aberant ca pensia pe care magistratul pe care o ia să fie exact cât salariul. Acest lucru încurajează oamenii să iasă din sistem și prin acest fenomen noi am pierdut specialiști. Deci, pe lângă bani, am pierdut calitatea actului de justiție pentru că nimic nu poate să compenseze experiiența pe care oamenii ăștia o au.

Tocmai de aceea vreau să mulțumesc și să îmi arăt respectul față de magistrațoii care aleg să rămână în sistem, în ciuda faptului că sunt încurajați să iasă.

Am avut mai multe cereri de pensionare de analizat, 76 mai precis, în momentul în care pe rând au fost formulate aceste cereri, doi dintre magistrați și-au retras aceste cereri și au ales să rămână în profesie, ceea ce nu pot decât să apreciez.

Analiza e finalizată pe aceste 74 de dosare care au rămas, ele vor fi publicate, vineri după-amaiză în Monitorul Oficial. Magistrații care s-au răzgândit și vor să rămână în sistem pot să îmi scrie până vineri după-amiază.

În ceea ce privește noua lege a pensiilor magistraților, o să fie o lege tranzitorie agreată de toată lumea, care spune că persoanele care au avut niste conditii de pensionare și le au încă în acest moment, și le vor păstra. Nu sunt afectate drepturile persoanelor care le au deja.